La rivalité entre Caitlin Clark et Angel Reese anime le basket féminin ces dernières années et tout particulièrement cette saison avec l’arrivée des deux phénomènes en WNBA. Une rivalité qui rappelle un peu l’époque Larry Bird – Magic Johnson, et qui plaît à la commissionnaire de la WNBA… malgré les grosses dérives qui l’accompagnent. De quoi faire réagir le syndicat des joueuses.

Les dérives, Angel Reese en a récemment parlé sur son podcast. Entre racisme, menaces de mort et autres montages insultants, la rivalité Reese – Clark est un exemple parfait du comportement abusif de certains fans quand la passion devient trop forte et laisse place à l’irrationalité. Mais visiblement, ce n’est pas ce que retient la commissionnaire Cathy Engelbert.

Voici ce qu’elle a répondu quand elle a été interrogée sur “le côté sombre” du supporterisme qu’on peut voir notamment sur les réseaux sociaux.

“Il n’y a plus d’apathie. Tout le monde s’en mêle. C’est un peu comme le moment en 1979 où [Larry] Bird – Magic [Johnson] sont arrivés d’une grande rivalité universitaire en tant que rookies, l’un étant blanc, l’autre noir. C’est un peu ce qui se passe avec ces deux-là [Reese et Clark]. Mais ce que je sais, c’est que dans le sport il faut des rivalités. C’est ce qui fait que les gens regardent. Ils veulent voir des matchs importants entre rivaux. Ils ne veulent pas que tout le monde soit gentil avec les autres.”

Dit comme ça, la commissionnaire de la WNBA semble plus concernée par la popularité très grandissante de sa ligue, les nombreux partenaires qui toquent à sa porte, les chiffres d’audience qui explosent et l’intérêt porté à ses joueuses, plutôt qu’au bien-être et à la sécurité de ces dernières.

Comme vous pouvez l’imaginer, cela n’a pas été très bien reçu par le syndicat des joueuses WNBA.

Cathy Engelbert se met les stars WNBA à dos

“Il ne s’agit pas de rivalités ou de personnalités emblématiques qui alimentent un modèle commercial. Ce type de supporterisme toxique ne devrait jamais être toléré ou laissé sans contrôle. Il exige une action immédiate et, franchement, cela aurait dû être traité il y a longtemps.”

Dans un communiqué, le syndicat des joueuses regrette que la commissionnaire n’ait pas pris position pour dénoncer les comportements abusifs tels que “le racisme, la misogynie, l’homophobie et le harcèlement” dont les joueuses peuvent être victimes, notamment sur les réseaux sociaux. Cela vaut pour Angel Reese et Caitlin Clark mais aussi pour l’ensemble des joueuses de la ligue féminine.

A Statement from the Executive Director pic.twitter.com/CDRAgnwa5y

— WNBPA (@TheWNBPA) September 11, 2024

Plusieurs stars de la WNBA ont pris la parole pour montrer leur déception concernant les propos de Cathy Engelbert. “C’était difficile à entendre” a notamment déclaré Kelsey Plum (Las Vegas Aces). “On aurait aimé qu’elle utilise sa plateforme de manière différente” a ajouté Breanna Stewart (New York Liberty), tandis que Chelsea Gray (Aces) s’est exprimé en disant “que cela ne rend pas service à la ligue” et qu’Engelbert a fait un “mauvais boulot” sur le sujet.

Sans doute consciente qu’elle a tapé à côté de la question, la commissionnaire de la WNBA a tenté de se rattraper sur X.

During a recent media interview, I was asked about the dark side of social media and online conversation about WNBA rivalries and race. To be clear, there is absolutely no place for hate or racism of any kind in the WNBA or anywhere else.

— Cathy Engelbert (@CathyEngelbert) September 11, 2024

“Il n’y a aucune place pour la haine et le racisme en WNBA, et partout ailleurs.”

Des mots que Cathy aurait sans doute dû prononcer un peu plus tôt…

___________

Sources texte : ESPN, WNBA