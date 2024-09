Pour Joe Mazzulla (Celtics), la meilleure défense c’est l’attaque

Champions en titre, les Celtics doivent défendre leur titre. Une idée que Joe Mazzulla n’apprécie pas, lui qui préfère dire que son équipe part en quête d’un nouvel objectif.

L’entraîneur de Boston aime jouer sur les mots et utiliser des métaphores, nouvelle preuve avec sa dernière déclaration. De passage au micro du podcast Locked On Celtics, Joe Mazzulla s’est exprimé sur sa vision des choses.

“Si vous regardez le royaume animal, la plupart des animaux les plus forts ne se défendent pas. Ils sont les plus agressifs et ce sont ceux qui attaquent le plus. Peu importe si vous avez gagné ou non, votre état d’esprit ne doit pas changer. Vous devez comprendre ce que gagner et perdre implique, revenir sur ces détails au quotidien et rester agressifs. Vous ne défendez pas quelque chose, vous vous attaquez à un nouvel objectif.”

Joe Mazzulla explains why the Celtics shouldn’t be looking to “defend a title” this season 🗣️

Le message est clair : les Celtics seront des morts de faim à la reprise.

Les rois de la jungle auront toujours cette soif de sang pour triompher des autres animaux enragés présents en NBA, et conserver le titre gagné au mois de juin. La meilleure défense c’est l’attaque comme on dit. C’est avec cette philosophie que Boston va aborder la saison. Ne pas être la bête chassée, mais celle qui chasse. Un état d’esprit qui pourrait bien permettre aux hommes en vert de faire le back-to-back cette année. Un objectif réaliste, même si aucune équipe n’a réussi le doublé depuis les Warriors en 2018.

Il faut dire que les Celtics ont l’air d’avoir la meilleure meute de toute la NBA. De véritables lions prêts à tout pour rester au sommet de la chaîne alimentaire.

Les Sixers, les Knicks et les autres concurrents de Boston n’ont qu’à bien se tenir !

