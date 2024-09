La rivalité entre Angel Reese et Caitlin Clark anime le basket féminin depuis plus d’un an. Malheureusement, elle n’est pas exclue de toute dérive. C’est ce qu’a fait remarquer l’intérieure du Chicago Sky sur son podcast Unapologetically Angel.

Caitlin Clark vs Angel Reese. Plus qu’un simple affrontement, une véritable rivalité qui attire les aficionados de basket depuis plusieurs mois. Sauf que cette confrontation entre les deux jeunes stars cache une partie bien plus sombre.

Pour le premier épisode de son podcast Unapologetically Angel, Angel Reese s’est exprimée sur la manière dont elle vivait cette rivalité. Une rivalité qui n’est justement pas toujours facile à vivre.

“Les fans d’Iowa (ancienne université de Caitlin Clark, ndlr.) et maintenant ceux d’Indiana (équipe actuelle de Clark, ndlr.) la soutiennent, et je comprends. Mais parfois, cela devient vraiment irrespectueux. Je pense qu’il y a beaucoup de racisme et je ne crois pas que Caitlin Clark soit d’accord avec ça. On en arrive à des menaces de mort, des personnes qui me suivent ou qui viennent chez moi. Plusieurs fois, des personnes ont utilisé l’IA (intelligence artificielle, ndlr.) pour faire des montages de moi nue et les ont envoyés à ma famille.” – Angel Reese

Angel Reese talks about how fans are racist, send death threats, and even make AI naked pictures of her over her rivalry with Caitlin Clark

(via @angelreeseshow) pic.twitter.com/I2LqLVxrDS

— Legion Hoops (@LegionHoops) September 5, 2024

Vous l’aurez compris, on dépasse très clairement le cadre du basket. Et ce genre de dérives sont évidemment condamnables. Surtout que, comme Angel Reese le souligne, il y a beaucoup de respect entre les deux joueuses malgré leur rivalité. La rookie reine des rebonds espère même jouer, un jour, dans la même équipe que son homologue du Fever.

Reese vs Clark, les grandes lignes du rivalité qui définit le basket féminin

Si Angel Reese et Caitlin Clark se sont croisées dès le lycée, c’est à la fac que tout a basculé. Précisément le 2 avril 2023.

La finale universitaire entre LSU et Iowa a provoqué un véritable tremblement de terre dans le monde du basket féminin. Avec l’énorme hype entourant Clark et le gros enjeu du match, jamais les regards n’avaient autant été braqués sur une rencontre féminine, que ce soit à la fac ou en WNBA. Reese et Clark étaient, sans forcément le savoir, en train de poser les pierres de l’une des plus grandes révolutions du basket féminin.

Dans les dernières minutes de cette finale remportée par LSU, on a eu le droit à du trashtalk avec une image qui a fait le tour de la planète basket : le You Can’t See Mee de l’ancienne joueuse de LSU en direction de son opposante d’Iowa. Reese a également montré son annuaire, symbole de la bague qu’elle s’apprêtait à recevoir. C’est officiel : la rivalité était cimentée, le destin des deux basketteuse serait lié pour toujours, avec deux fanbases prêtes à tout pour défendre leur joueuse favorite face à la grande rivale. De quoi nous rappeler les grandes heures de Magic Johnson et Larry Bird il y a maintenant plus de 40 ans.

Draftées en WNBA le 15 avril 2024, Caitlin Clark et Angel Reese réalisent toutes les deux une très belle première saison chez les pros. Et chaque duel entre le Chicago Sky (Reese) et le Indiana Fever (Clark) est devenu un must-see. Au final, c’est l’équipe de Caitlin Clark qui a pris le dessus avec trois victoires pour seulement une défaite durant les quatre confrontations cette saison. La meneuse a d’ailleurs inscrit 31 points sur le dernier affrontement il y a une semaine, son record en carrière.

Sur ces quatre duels épiques, les deux joueuses se sont rendu coup sur coup et affichent des belles moyennes : 20 points, 10 passes pour Caitlin Clark et 13 points, 13 rebonds pour Angel Reese. Les nouvelles venues dominent la course au Rookie de l’Année, même si la gâchette du Fever devrait repartir avec le trophée.

La grande gagnante de la rivalité, c’est forcément la WNBA.

La ligue féminine se frotte les mains depuis l’arrivée des deux prodiges. L’apport de Caitlin Clark est particulièrement significatif. Avant son arrivée, le Fever affichait une affluence moyenne de 4 066 spectateurs et se classait à l’avant-dernière place parmi les 12 franchises. Cette saison, ce sont 16 978 personnes, en moyenne, qui se pressent pour voir les exploits de Miss Rookie Triple Double avec une pointe à 20 366 lors d’un match face aux Las Vegas Aces, un record WNBA.

Les duels Reese vs Clark battent aussi tous les records. Le deuxième affrontement a enregistré 2,25 millions de spectateurs en moyenne avec un pic à 3,3 millions, du jamais-vu. Le troisième duel a fait encore mieux avec une moyenne de 2,30 millions de téléspectateurs.

Là où le gap est encore plus important, c’est sur l’application WNBA. Cette saison, les utilisateurs mensuels ont augmenté de… 613%, il n’y a aucune faute de frappe ici. Les abonnements au League Pass ont aussi triplé cette saison. Symbole que les deux phénomènes, mais d’autres aussi comme Cameron Brink ou A’ja Wilson, emmènent le basket féminin dans une toute nouvelle dimension.

