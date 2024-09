Tristan Thompson est du genre fidèle … en basket-ball. Le pivot s’est engagé pour une onzième saison en carrière du côté des Cleveland Cavaliers. Le Canadien a été choisi pour sa taille et son expérience et si, on parle toujours de basket-ball.

Les négociations ont pris du temps, mais se sont terminées sans grande surprise. Tristan Thompson est un habitué du vestiaire des Cleveland Cavaliers et ne semble pas prêt à tourner la page. Le vétéran conservera son rôle de grand frère pour le reste de l’effectif et de repère dans la raquette.

C’est Adrian Wojnarowski qui a dévoilé l’information. Le joueur avec les meilleures initiales du monde signe un contrat d’un an … en attendant le même dans un an.

Free agent C Tristan Thompson is finalizing a one-year deal to return to the Cleveland Cavaliers, sources tell ESPN. Thompson has played 10 of his 13 seasons with the Cavs. President Koby Altman and Klutch CEO Rich Paul are finishing up an agreement. pic.twitter.com/XrgJLPNWIx

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 6, 2024

Avant cette signature, la franchise de l’Ohio avait encore quatre places dans son effectif, trois contrats garantis et un two-way. Aucune autre équipe ne disposait d’autant de réservoir. Ce n’est donc pas une surprise d’y voir du mouvement et l’été n’est pas encore terminé. Isaac Okoro, par exemple, n’a toujours pas été prolongé.

Avec l’arrivée de Tristan Thompson, la rotation à l’intérieur semble bouclée et c’est surement à l’aile, assez déplumée pour le moment que les Cavaliers risquent de faire la suite de leur marché.

Source texte : Adrian Wojnarowski