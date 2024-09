Avis aux fans de basket 3×3, aux fans de basket tout court d’ailleurs, ce week-end marque la fin du World Tour à la sauce féminine, les “Women’s series”. L’Équipe de France y participe, pour terminer cette saison “particulière” sur une bonne note !

Revigorées depuis deux semaines et une belle médaille d’argent à la Coupe d’Europe à Vienne, les filles de l’Équipe de France sont à Hangzhou pour boucler la saison de la plus belle manière qui soit. La “finale” des Women’s series a lieu à partir de demain et les Bleues auront l’ambition de bien y figurer pour terminer, pourquoi pas, sur le podium de la saison (classement complet ici).

Tous derrière nos Bleues qui disputeront la finale des Women’s Series ce weekend à Hangzhou en Chine 💪

🔴 A suivre ce samedi en direct sur YouTube à partir de 11h25 : https://t.co/YiMHqgnFWh#GoFrance 🙌🇫🇷🙌🇫🇷 pic.twitter.com/nPxIeOtyZ0

— 3×3 FFBB (@3x3ffbb) September 6, 2024



A 11h25 face à la République Tchèque, 13h45 face aux Pays-Bas et 15h15 contre la Chine U23, Marie-Eve Paget (décidément de toutes les guerres), Hortense Limouzin, Marie Mané et Ana Ngo Ndjock tenteront d’assurer une place en demi le lendemain. En cas de première place de leur poule ce sera le cas, si elles terminent deuxièmes ou troisièmes elles joueront un play-in, alors que si elles terminent dernières elle vivront la deuxième journée dans la tribunes. Un gros défi pour nos Bleues, qui croiseront dès demain les n°1 du classement actuel (les Pays-Bas), et qui pourraient être opposées en Day 2 aux terribles Canadiennes ou aux médaillées d’argent olympiques et championnes d’Europe 2024 espagnoles.

𝘼𝙍𝙀 𝙔𝙊𝙐 𝙍𝙀𝘼𝘿𝙔? 🤩

Prepare your agenda for the weekend #3x3WSHangzhou #3x3WS

— 3×3 Basketball |FIBA3x3 (@FIBA3x3) September 6, 2024



Tout ce beau programme est à suivre sur la chaine YouTube de la FIBA à partir de 10h demain matin, histoire de prendre une dernière bouffée de 3×3 féminin avant la reprise du 5×5. Vous serez là ? Parce que nous, demain, on sait déjà ce qu’on fera.