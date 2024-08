Nouvelle nuit bien chargée en WNBA avec quatre rencontres au programme, mais une attirait davantage l’attention du grand public : le duel entre le Indiana Fever de Caitlin Clark et le Chicago Sky d’Angel Reese. C’est la première nommée qui a pris le contrôle du match en réalisant son career-high au scoring et en repartant avec la victoire.

Les 31 points et 12 passes de Caitlin Clark face au Sky

Il y a encore pas si longtemps, le Indiana Fever était une équipe du fond de tableau tandis que le Chicago Sky n’était pas en mauvaise posture pour accéder aux Playoffs. Un argument qui était alors régulièrement avancé par les défenseurs d’Angel Reese dans la course au Rookie de l’Année. Sauf que, avant la rencontre d’hier soir, les rôles avaient déjà largement été inversés … et que la match en lui même a encore accentué ce changement de dynamique.

Le premier quart-temps a été légèrement à l’avantage des joueuses de l’Illinois avant que le Fever ne resserre le jeu et notamment en défense. 16 points concédés dans la deuxième reprise, 17 dans la quatrième et une Angel Reese très bien gênée qui a terminé la rencontre avec 10 points, 11 rebonds et 5 fautes à 4/9 au tir.

Une performance loin d’être honteuse pour celle qui est arrivée au stade avec un maillot de Dennis Rodman, mais qui risque tout de même de rester dans un coin de la tête des votants pour les trophées de fin de saison parce que de l’autre côté … Caitlin Clark a subjugué la planète basket-ball !

CAITLIN CLARK!!!!! HI HATERS

— LeBron James (@KingJames) August 31, 2024

La joueuse d’Indiana a été stratosphérique et s’est offerte son career-high au scoring. Insaisissable pendant toute la rencontre, CC a terminé avec 31 points, 12 passes, 4 rebonds à 8/14 au tir dont 5/9 de loin et 10/11 aux lancers. Son cinquième match de la saison en + de 20-10, record dans l’histoire de la WNBA !

CAITLIN CLARK TONIGHT

31 POINTS (CAREER HIGH)

4 REBOUNDS

12 ASSISTS

8-14 FG

5-9 3P

+23

(🎥 @WNBARookieWatch )

pic.twitter.com/EOrESGB53M

— NBACentral (@TheDunkCentral) August 31, 2024

Bien accompagnée, comme souvent, par Kelsey Mitchell (23 points à 9/13), Caitlin Clark a offert une victoire 100-81 aux siennes qui s’emparent de la sixième place de la Ligue (à égalité avec le Phoenix Mercury).

Le Liberty de Breanna Stewart et Sabrina Ionescu trop fort pour le Storm de Gabby Williams

Le New York Liberty caracole toujours en tête de la Ligue et s’est offert une 27e victoire en 33 matchs en venant à bout du Seattle Storm. Et si la franchise de la Big Apple domine autant, c’est surtout grâce à deux joueuses qui réalisent des saisons hors du commun. Breanna Stewart et Sabrina Ionescu, les deux championnes olympiques, ont à nouveau montré l’étendue de leur talent face à la franchise de l’Etat de Washington !

Stewie a roulé sur la raquette adverse avec 32 points, 5 rebonds et 6 passes à 10/16 au tir, 3/4 à longue distance et 9/10 aux lancers tandis que Sabrina Ionescu a été merveilleuse à la création (25 points, 8 rebonds et 8 passes décisives). Le duo brille de mille feux, victoire 98-85 de NYC.

Sabrina Ionescu snags put back while ON THE FLOOR 🤯

Insane hustle play from the @nyliberty guard

Liberty-Storm | ION 📺 pic.twitter.com/zQ76sEiUE1

— WNBA (@WNBA) August 31, 2024

En face, le Storm n’a pas été ridicule et est resté dans le match pendant trois quarts-temps, mais a fini par céder. Gabby Williams, quelques jours après son interception clutchissime, a été plus en difficulté. 7 points et 3 passes à 2/6 au tir, mais surtout un +/- de -15, le pire parmi les titulaires de son équipe.

Mais aussi :