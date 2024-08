La liste des records (déjà) battus par Caitlin Clark en WNBA

Caitlin Clark est un phénomène comme la WNBA en a rarement connu. En plus d’un jeu électrique basé sur un tir extérieur rayonnant, la meneuse se distingue aussi par un sens de la passe exceptionnel. Petit point sur les records déjà battus depuis son arrivée dans la grande ligue.

Pour rappel, il reste encore un mois de compétition avant la fin de la saison régulière. Aussi beaux soient-ils, Caitlin Clark a encore… 12 matchs pour battre/améliorer les records suivants.

Records dans une saison rookie :

Total de passes décisives (232+) : 9 caviars face au Storm la nuit dernière, Clark efface officiellement Ticha Penicheiro (225) des tablettes. Si la star du Fever bénéficie d’une saison plus longue avec plus de rencontres, elle fait tomber le record en 28 matchs, soit moins que la pionnière du basket féminin en 1998 (30 matchs).

Paniers à 3-points inscrits dans un seul match (7) : avec 2,8 tirs primés par match, Caitlin Clark est d’ailleurs à un cheveu (0,1) du record pour une rookie.

Double-doubles points / passes décisives (8) : un record de 8 double-double avec les passes, mais déjà 3 matchs où elle va s’asseoir avec 9 passes décisives. Le record de Sue Bird était à… trois double-doubles. Presque trop facile.

Double-doubles pour une joueuse extérieure (10) : si on ajoute deux petits double-doubles réalisés avec les rebonds, la marque ne cesse de grimper.

Triple-double (1) : Caitlin Clark est entrée dans l’histoire face au Liberty (19 points, 12 rebonds, 13 passes), réalisant aussi le premier TD dans l’histoire du Fever.

Passes décisives dans un All-Star Game (10) : être All-Star en saison rookie, c’est sympa. En profiter pour distribuer 10 passes décisives et taper un record, c’est encore mieux.

“This record is in great hands.”

Ticha Penicheiro congratulates Caitlin Clark on passing her for the @WNBA record for assists in a single season by a rookie. pic.twitter.com/lvzk6i78F2

— Indiana Fever (@IndianaFever) August 18, 2024

Records pour une rookie et pour… une joueuse WNBA

Passes décisives en un seul match (19) : parce qu’il n’y a plus aucune limite, Clark a décidé de briser un record all-time sur un seul match pour son 26e match en carrière.

Saison à 15+ points et 8+ passes de moyenne : dans l’histoire de cette ligue, personne n’a atteint ces hauteurs. Avec 17,6 points et 8,3 caviars de moyenne, Caitlin le fait sans trembler.

Joueuse la plus rapide de l’histoire avec : 150 points, 50 rebonds et 50 passes, ou encore… 200/75/75, et aussi 300/100/100, sans oublier 400 points et 100 passes, ou même 50 paniers à 3-points inscrits… le début de saison était une fête à la statistique qui ne semblait jamais s’arrêter tant chaque chiffre rond atteint donnait lieu à un nouveau record.

Des lignes statistiques uniques : une soirée à 29 points, 13 passes, 5 rebonds, 5 interceptions, 3 contres et 5 paniers à 3-points inscrits, pour n’en citer qu’une, exemple de bêtises que personne n’avait jamais réalisées dans l’histoire de la WNBA.

On passe sur beaucoup de records de franchises logiquement exposés, dont celui à la passe – dépassé au moins 5 fois depuis le mois de mai – ou de passes dans un seul quart-temps (7). On ne veut pas faire un papier de 3000 mots non plus.

Records qu’elle pourrait aller toucher :

Nombre de passes décisives sur une saison WNBA (316) : établi par Alyssa Thomas l’an dernier, le total semble tout à fait atteignable par Caitlin Clark. Il ne lui faudrait “que” 7,1 passes de moyenne pendant les 12 derniers matchs, elle qui en accumule près de 9 depuis début juin.

Moyenne de passes décisives sur une saison WNBA (10) : difficile d’imaginer Clark atteindre la moyenne de Courtney Vandersloot, mais impossible de le dire trop fort, on ne sait jamais. Quoi qu’il en soit, la rookie sera sans aucun doute meilleure passeuse de la ligue.

Top 2 au total de points inscrits par une rookie (700+) : au-delà de toutes les folies liées aux passes, Caitlin Clark marque dans tous les sens. A son rythme actuel, elle devrait être en mesure de se rapprocher des 700 points sur une saison rookie (deuxième derrière Seimone Augustus), dépassant le total d’A’ja Wilson en 2018.

Résultat logique, terre explosion des records donne lieu à… une explosion de records d’audience et d’affluence. Le Fever et la WNBA profitent, mais c’est bien le basketball féminin dans son ensemble qui rayonne grâce à la superstar de 22 ans.

we’re changing the game.

the proof is in the stats 📊 pic.twitter.com/7xie65oR5g

— Indiana Fever (@IndianaFever) August 14, 2024

Source texte : Indiana Fever, Basketball Reference, ESPN