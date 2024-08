Vasilije Micic sur les tablettes des Nuggets ?

D’après l’insider Marc Stein, les Denver Nuggets seraient intéressés à l’idée de ramener le compatriote de Nikola Jokic, Vasilije Micic, dans le Colorado. Un profil expérimenté supplémentaire aux Nuggets pour renouer avec les Finales NBA, après tout pourquoi pas ?

Après sa première saison de NBA passée entre le Oklahoma City Thunder et les Charlotte Hornets, le MVP de l’EuroLeague 2021 pourrait trouver un challenge encore plus excitant dans une équipe contender au titre NBA. Ami proche de Nikola Jokic, Vasilije Micic amènerait de l’expérience supplémentaire sur les lignes arrières de Denver, ce qui ne ferait pas de mal aux Nuggets. La difficulté de ce transfert se situe dans le salaire de Micic, qui est tout de même de 7,7 millions l’année pour la saison prochaine. Il faudrait que Denver trouve cette somme, sinon plus, en contrepartie de l’arrivée de Micic pour s’attirer ses services, la masse salariale de Denver étant déjà bien lourde. Il est d’ailleurs important de souligner que le Serbe a une player option à 8,1 millions de dollars sur la saison 2025-2026.

La piste Vasilije Micic vaut-elle donc le coup ? Peu utilisé à OKC, le vétéran de 30 ans a tourné à 10,8 points et 6,2 passes de moyenne en 30 matchs à Charlotte, en disputant seulement 27,2 minutes par soir. C’est un très bon gestionnaire et un scoreur capable mais c’est pas lui qui remplacera le profil de Kentavious Caldwell-Pope. Après avoir remporté une médaille aux Jeux olympiques, Vasilije va-t-il aider à ramener le titre NBA à Denver, suite à l’échec de 2024 ? Sortant d’un très bon été avec la Serbie, c’est peut-être le moment ou jamais pour que la carrière de Vasa prenne un nouveau virage, avec un vrai rôle dans une grosse équipe de NBA. Le meneur a encore quelques belles années devant lui, quel meilleur endroit pour les rentabiliser que Denver, aux côtés de son pote le Joker ?

