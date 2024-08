JO Paris 2024 : la Serbie maitrise l’Allemagne (93-83) et récupère la médaille de bronze !

La Serbie a pris le meilleur sur l’Allemagne (93-83) lors de la petite finale des JO de Paris 2024. Nikola Jokic et ses copains récupèrent la médaille de bronze !

Pour les stats de la victoire serbe, c’est par ici

Ce Serbie – Allemagne pourrait avoir des airs de finale olympique mais cela n’est qu’une petite finale, en attendant le main event de ce soir entre la France et Team USA. Histoire d’ajouter un peu de piment au tableau, on rappelle quand même que Serbie – Allemagne, c’était l’affiche de la finale du Mondial il y a un an.

Il y a donc de la revanche dans l’air pour les Serbes, surtout que Nikola Jokic est cette fois de la partie. Dominateur d’entrée, le Joker est au four et au moulin et sa taille fait du mal à la raquette allemande. Avec Micic et Bogdanovic qui step up, les leaders sont au rendez-vous pour mettre la Serbie en tête.

L’Allemagne est dans le dur et doit se lancer dans un match de trainard. Franz Wagner est sur courant alternatif, Dennis Schroder est bien gêné par Avramovic et très loin de son meilleur niveau. Il faut l’apport de Thiemann dans la raquette et surtout les tirs longue distance d’Andreas Obst pour rester dans le rétro des Serbes.

Le collectif serbe est encore dans un grand jour mais les Allemands ne perdent pas espoir, même pas après le gros run serbe en début de seconde mi-temps et les 19 points d’écart. La combativité de Mo Wagner et les shoots d’Isaac Bonga permettent d’y croire.

Espoir de courte durée puisque Nikola Jokic et Bogdan Bogdanovic repassent un coup d’accélérateur en début de money time pour redonner un matelas confortable à la Serbie, qui s’impose sans forcer 93 – 83.

Nikola Jokic aura conclu son tournoi avec une dernière masterclass, compilant 19 points, 12 rebonds et 11 passes décisives. Le collectif serbe dans son ensemble aura été extrêmement solide. Côté Allemand, Dennis Schröder a déçu (13 points, 6 passes mais aussi 6 ballons perdus) par rapport à ses standards habituels en FIBA.

Sept ans après une médaille d’argent, la Serbie décroche un nouveau rond aux JO de Paris 2024 avec ce bronze. L’Allemagne, de son côté, rentre bredouille et devra encore attendre pour obtenir sa première médaille olympique.