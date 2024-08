Laissé sur le banc par son coach Steve Kerr lors de la demi-finale des JO de Paris 2024 face à la Serbie, Jayson Tatum s’est mué en tourneur de serviettes alors que Team USA a été poussée dans ses ultimes retranchements. La star des Celtics est-elle encore dans les plans de Kerr à quelques heures de la grande finale contre la France ?

Team USA a affronté la Serbie à deux reprises lors de ces JO de Paris 2024. Le temps de jeu total de Jayson Tatum sur ces deux matchs ? 0 minute.

Oui, vous avez bien lu. Zéro minute.

En ouverture de la compétition, alors que Kevin Durant faisait un retour tonitruant, Tatum avait déjà été scotché au banc de touche. Rebelote donc lors de la demi-finale, alors même que Team USA était malmenée avec un déficit grimpant jusqu’à 17 points. Steve Kerr s’est justifié en parlant d’un “problème mathématique”.

“Cela n’a rien à voir avec ce que fait ou ne fait pas Jayson Tatum. C’est lié aux combinaisons et à la manière dont la second unit a joué ensemble, ainsi que la manière avec laquelle Kevin Durant est revenu de sa blessure. C’est un problème mathématique plus qu’autre chose.” – Steve Kerr, via The Boston Globe

Un problème mathématique, voilà une justification qui peine à convaincre la maman de JT – frustrée par la situation – ainsi que de nombreux fans de Boston qui estiment que Steve Kerr manque clairement de respect à Tatum. Même Draymond Green, qui évolue aux Warriors sous les ordres de… Kerr, a critiqué le coach de Team USA pour avoir laissé un joueur du calibre de Tatum sur le banc. On rappelle que ce dernier reste sur trois sélections All-NBA, qu’il est cinq fois All-Star, et qu’il a remporté le titre NBA en 2024 avec Boston.

Jayson Tatum’s mom says that Tatum isn’t injured, and questions why he hasn’t gotten any playing time:

“No he’s not (injured). But if you find out what’s going on please let me know – unacceptable and makes NO SENSE.” pic.twitter.com/jyBzXHKlM3

— Legion Hoops (@LegionHoops) August 9, 2024

Si la décision de Steve Kerr de ne pas faire jouer Tatum peut être critiquable, pour l’instant les résultats collectifs de Team USA parlent pour lui. Cinq matchs, cinq victoires, et une qualification pour la finale des JO de Paris 2024. Jayson Tatum, pas forcément convaincant sur la campagne olympique malgré son immense talent, n’a sans doute pas fait assez non plus pour gagner la confiance de son coach.

“Je suis sûr que Jayson Tatum est très frustré mais quand vous gagnez, vous n’avez jamais à dire pardon. Ce que Steve Kerr et Team USA font aujourd’hui apporte des victoires. S’ils gagnent un match de plus, ce sera l’une des plus belles victoires de l’histoire de Team USA.” – Brian Windhorst, ESPN

Ce dernier match, ce sera face à la France en finale des JO de Paris 2024 ce soir (21h30). Avec ou sans Jayson Tatum ?