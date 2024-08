Vainqueur de l’Allemagne, la Serbie peut encore dire merci à Nikola Jokic, qui a réalisé un nouveau chantier dans la raquette pour offrir le bronze à son pays. Du Joker tout craché quoi.

En été, en hiver, au printemps, peu importe le moment de l’année, Nikola Jokic est un génie de la balle orange. NBA ou FIBA, le Joker s’en moque un peu en fait, livrant comme toujours des performances extraordinaires entre domination dans la raquette, génie tactique, passes soyeuses et intelligence de jeu.

Les Allemands de Dennis Schröder ont bien tenté de le stopper mais la différence de talent était trop grande. Daniels Theis, Mo Wagner et Johannes Thiemann risquent de faire des cauchemars du Joker pendant quelques temps.

Bien entré dans son match, Nikola Jokic a d’abord joué au facilitateur pour ses copains avant de monter en puissance au scoring, avec un footwork toujours aussi délicieux dans la raquette. Le Joker finit avec une feuille de stats bien familière pour lui : 19 points, 12 rebonds et 11 passes décisives, un triple-double lors de la petite finale olympique, c’est pas tout le monde qui peut dire ça. 7 ans après avoir décroché l’argent à Rio, Nikola Jokic récupère une nouvelle médaille sur la scène internationale et la Serbie fait surtout oublier son absence lors de l’édition de 2020.

Avec le Joker dans son prime et un collectif de morts de faim autour (Bogdanovic, Micic, Petrusev, Avramovic notamment), la Serbie sera encore parmi les favoris pendant quelques années. En attendant Nikola Jokic envoie un gros message pour le trophée de MVP des JO de Paris 2024. Le Joker est désormais leader de 4 catégories statistiques avant la finale entre Team USA et la France !

😤🇷🇸 Nikola Jokic in the Olympics:

1st in points

1st in rebounds

1st in assists

1st in steals

Should he be named MVP of the tournament despite not making it to the final? pic.twitter.com/HDaHoDoZNB

— Eurohoops (@Eurohoopsnet) August 10, 2024