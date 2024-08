Victor Wembanyama, le jour de gloire ?

Faisant partie des athlètes français les plus attendus des Jeux Olympiques de Paris 2024, Victor Wembanyama se retrouve aujourd’hui sur la plus grande et la plus belle des scènes : celle de la finale des JO, avec en face les Avengers de Team USA. Le décor est planté pour réaliser quelque chose de grand, très grand. Le tout à seulement 20 piges.

“Ce type de joueur fait toujours un très grand match dans un tournoi. Comme il en reste qu’un, tant pis, c’est pour samedi.”

Le sélectionneur des Bleus Vincent Collet – ancien entraîneur de Victor Wembanyama chez les Mets 92 – connaît suffisamment Wemby pour savoir qu’il a en lui la capacité de marquer l’histoire.

Marquer l’histoire, ce serait réaliser une performance d’alien ce soir contre Team USA au terme d’un tournoi où Victor n’a pour l’instant pas réussi à peser comme il l’aurait espéré. Les fulgurances sont là certes, mais l’impact est occasionnel et l’irrégularité persistante. On n’a pas eu, pour l’instant, un match ultra-abouti de Wembanyama pour porter les Bleus vers les sommets.

Il lui reste une ultime occasion pour le faire. Clairement la plus belle.

Vincent Collet on Victor Wembanyama:

"There's one game left. This caliber of a player always has a great game in a tournament. Since there's only one left, too bad, it's for Saturday [he smiles]."

— WembyMuse (@Wemby_Muse) August 8, 2024

Phénomène parmi les phénomènes, Victor Wembanyama semble destiné à vivre et accomplir d’immenses choses dans sa carrière de basketteur. Que ce soit en NBA ou avec l’Équipe de France. Mais paradoxalement, c’est aujourd’hui – à seulement 20 ans et alors qu’il a tout l’avenir devant soi – qu’il va disputer le match le plus important et le plus prestigieux de sa vie.

France vs Team USA, en finale des JO de Paris 2024 ? Rien ne pourra jamais dépasser ça. Alors forcément, on attend Wemby à la hauteur de l’événement. Et on a envie de croire – comme Vincent Collet – à sa capacité de marquer l’histoire.

Quelque part, c’est presque injuste de mettre autant d’espoirs, autant d’attentes, sur un jeune homme de 20 ans qui dispute seulement sa première campagne internationale en bleu, et qui n’a qu’une année au plus haut niveau en NBA. Mais Victor Wembanyama nous a tellement habitués à dépasser toutes ces attentes qu’on ne peut qu’imaginer le meilleur avec lui. Et ça tombe bien, parce que Wemby “vit pour l’exploit”, comme il l’avait déclaré en Une du journal L’Équipe avant le début des JO. Il vit pour ces moments à part. Il vit pour avoir la possibilité de réaliser des grandes choses, et surtout des choses qui n’ont jamais été réalisées.

“On a une chance d’écrire l’histoire désormais… c’est l’opportunité d’une vie. C’était un moment incroyable, les supporters ont failli me faire pleurer.” – Wembanyama après la victoire contre l’Allemagne

Face à l’armada de Team USA, et notamment l’ennemi préféré des Français Joel Embiid, Victor Wembanyama a tout simplement la possibilité de changer de dimension ce soir.

On ne pensait pas que c’était possible vu la dimension qu’il a déjà atteinte depuis son arrivée tonitruante en NBA, mais le leader statistique des Bleus est à une victoire, une grosse perf’, un exploit d’écrire la plus belle page de son histoire de basketteur, et de toute l’histoire de l’Équipe de France.

Fais-nous rêver Vic.

🏀 France, led by the towering Victor Wembanyama, are aiming to dethrone the mighty USA

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) August 10, 2024