On a une statistique effrayante pour vous. A seulement 20 ans, Victor Wembanyama mène l’équipe de France en points, rebonds, passes décisives, contres et interceptions par match aux Jeux olympiques de Paris. Les cinq grandes catégories statistiques du basket. Fou.

On a l’impression que ses Jeux olympiques sont couci-couça, mi figue mi raisin, entre chien et loup. Et pourtant. Ce grand dingue de Victor Wembanyama est premier dans toutes les catégories statistiques de l’Equipe de France. T.O.U.T.E.S. Les points ? 13,8, soit une unité de plus que Guerschon Yabusele. Les rebonds ? 10,2, soit… six unités de plus que Rudy Gobert. Les passes décisives ? 3,6, alors que Nicolas Batum arrive en second à 2,4. Les contres ? 2 par match, soit plus que Rudy Gobert. Les interceptions ? 2,2 de moyenne, notez que personne d’autre ne dépasse 0,6 avec les Bleus.

The fact that Victor Wembanyama will be an Olympic medalist by Saturday at age 20 while being the best player on his team is insane

— Spurs Culture (@SpursCulture) August 8, 2024

Oui les pourcentages ne font pas rêver, oui il y a du ballon perdu, oui il y a des matchs moins réussis que d’autres. Mais il y a quand même une Wemby-dépendance qui existe au sein de ce collectif bleu. Et comment pourrait-il en être autrement, vu le niveau de domination que propose l’Alien ? Avec son omniprésence statistique et son niveau de défense absolument exceptionnel, il est incontestable de dire que Victor Wembanyama a été le meilleur joueur d’une l’Equipe de France finaliste des Jeux olympiques de Paris 2024, alors qu’il n’a que 20 ans. Nous, on commence à se préparer mentalement, parce qu’on se dit qu’une ultime dinguerie pourrait bien arriver dès demain pour la Finale des Jeux olympiques.

Victor Wembanyama is only 20 years old, and he already has a shot at winning a gold medal! Truly generational! pic.twitter.com/986tF9rdll

— PJ Hoops (@RealPjHoops) August 8, 2024