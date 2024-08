Ça a encore été un match compliqué pour Victor Wembanyama face à l’Allemagne. Pas en réussite en attaque, beaucoup de shoots manqués, pas mal de ballons perdus, l’Alien a tout de même réussi à se rattraper en ayant un superbe impact de l’autre côté du terrain.

On l’a rarement vu autant en difficulté dans les pourcentages et dans les positionnements au poste. Victor Wembanyama ce soir, c’est 4/17 au tir dont un horrible 1/8 de loin pour 11 points, seulement 7 rebonds, 4 passes et 3 ballons perdus. Au premier quart, Wemby a eu le mérite de gagner l’entre-deux, et c’est le seul impact positif qu’il aura eu sur le terrain puisque les seules statistiques qu’il enverra ensuite, c’est 3 tirs manqués et un ballon perdu. On le sent hésitant, voire fragile, peinant à prendre position et galérant à mettre des tirs pas si compliqués. Vincent Collet est carrément obligé de le faire sortir pour redonner du rythme à une équipe de France qui se prend une sacrée mixtape sur ce début de match.

Heureusement, Wemby a du mental, et même si les shoots continuent à ne pas tomber dedans sur la suite du match, l’intérieur durcit son jeu, trouve tout un tas de moyens de peser sur la rencontre. De la passe lumineuse, des gros contres sur Dennis Schröder, un petit fadeaway au poste, des lancers provoqués et après un rebond offensif suite à un premier long distance loupé, il trouve enfin la mire de loin sur un énorme tir qui fait repasser les siens à +8. Par ailleurs, les quelques séquences défensives avec Rudy Gobert ont fonctionné, sans que les deux pivots ne se marchent sur les pieds. Et on n’oublie pas le contre monstrueux sur un Daniel Theis reparti sur le cul après avoir voulu claquer un tomar sur un alley-oop de Dennis Schröder.

Victor Wembanyama is the only player on the planet that could recreate Giannis block vs Deandre Ayton in the 2021 bucks vs suns finals 👀pic.twitter.com/0mbCKIw7DI

— Heavenly Buckets on youtube (@giannisarchive) August 8, 2024

Au final, le constat reste le même. Il est parfois en difficulté en attaque en fonction du plan défensif proposé par l’adversaire ou de la forme du moment, mais en défense, son impact est toujours là. Et c’est un élément sur lequel nombre de coachs seront amenés à s’arracher les cheveux tant le talent défensif du jeune homme semble jamais vu. Car on peut limiter l’apport d’un joueur en attaque, mais on ne peut pas faire une prise à deux sur un joueur qui défend, ni l’empêcher d’avoir le ballon. Et en défense ce soir, Wemby s’est donné. Jusqu’à saigner un peu sur une égratignure subie en fin de match. Le pivot a d’ailleurs pu revenir avec poésie en interview sur ce petit fait de jeu :

“Dans notre hymne national, ça parle de sang aussi. On est prêts à verser du sang sur le terrain. Aucun problème. Si ça nous permet de gagner l’or, ça ne me pose aucun souci” – Victor Wembanyama

Il n’a pas encore l’expérience nécessaire pour garantir à son équipe une grosse production offensive à tous les matchs, mais Victor Wembanyama est suffisamment génial pour se battre et trouver des moyens d’être impactant sur les matchs même quand il est en dedans en attaque. Ce soir encore, il a averti : faites bien gaffe, même si les shoots rentrent pas, Wemby reste l’un des meilleurs défenseurs du monde.