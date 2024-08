Malgré l’enjeu et l’affiche de rêve entre la France et l’Allemagne, l’Arena de Bercy affichait encore des sièges vides ce jeudi soir. Evan Fournier n’a pas manqué de le faire remarquer, soulignant sa reconnaissance pour les fans français présents.

Face au Canada il y a deux jours, ou lors du match de l’équipe de France féminine, les travées de l’Accor Hotel Arena paraissaient déjà bien parsemées. Des places vides, notamment en tribune latérale, faisaient légitimement grincer des dents.

Aujourd’hui encore, la surprise était de mauvais goût. Alors que Victor Wembanyama et Daniel Theis disputaient l’entre-deux pour une potentielle finale olympique, les sièges vides concentraient tous les regards. Entre incompréhension et colère, les fans et les observateurs tentent de comprendre. Difficile d’imaginer plus bel évènement pour faire salle comble. Des Jeux Olympiques à domicile, c’est l’occasion parfaite pour être poussé par la voix d’un sixième homme. Evan Fournier, après la rencontre, n’a pas manqué de pousser un coup de gueule. Des propos rapportés par Giovanni Marriette de Trashtalk :

“J’veux faire un petit s/o au CoJo qui nous laisse des places bien vides sur les derniers matchs, c’est honteux. Mais les Français qui sont ici, ils font un taf exceptionnel.”

Si les cris des fans français ont poussé le collectif bleu tout au long du match, ce que Fournier ne manque pas de souligner, les images sont formelles. Le contraste entre le Stade Pierre Mauroy et l’Accor Hotel Arena de Paris est saisissant. Comme la semaine dernière à Lille, ces rencontres doivent être la fête du basket. Mais alors que des grands groupes ou personnalités ont reçu des invitations VIP, certains ont préféré passer leur chemin. C’est à en faire enrager un compétiteur qui vient de se qualifier en finale olympique.

Malgré la polémique, qui anime légitimement les réseaux sociaux depuis quelques jours, le Comité d’organisation des Jeux Olympiques n’a pas encore exprimé sur le sujet.