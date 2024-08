Evan Fournier est revenu sur les doutes qui existaient autour de cette Equipe de France. Le natif de Charenton est fier de pouvoir dire que les Bleus sont en finale des JO de Paris 2024, mais n’oublie pas d’en placer une à ceux qui, selon lui, ont arrêté de les soutenir.

La France est en finale et c’est une divine surprise. Les Bleus n’ont jamais cessé d’y croire, mais il y avait probablement des doutes au moment des échanges par médias interposés de Vincent Collet et Evan Fournier. L’arrière semble le concéder à sa manière en zone mixte après cette folle demi-finale. Des propos rapportés par Giovanni Marriette et Benoît Carlier, nos journalistes sur place :

“On revient de loin on va pas se mentir.” – Evan Fournier

Mais plus les doutes sont nombreux, plus le soulagement est grand et la victoire est belle. Après avoir passé ce quart de finale exceptionnel contre le Canada, les Tricolores ont confirmé contre l’Allemagne et la folie s’est emparée de Paris Bercy au moment de la dernière sirène. Les émotions étaient hors du commun et Evan Fournier s’en est aperçu. Il l’a souligné, tout en plaçant un petit tacle à ceux qui ont – selon lui – laissé tomber cette équipe.

“Je suis fier de donner ces émotions à mes amis, à ma famille qui sont dans les tribunes, je suis fier de pouvoir donner ça aux Français qui nous ont soutenu, qui nous ont vraiment soutenu, pas ceux qui changent de veste, mais ceux qui nous poussent dans les salles.”

En tout cas désormais, il y a une unité derrière le groupe de Vincent Collet, et surtout une finale de rêve à jouer. Tous ceux qui doutaient de l’importance d’Evan Fournier dans l’équipe ont probablement aussi changé de discours. Il est un leader sur et en dehors des parquets. Et même s’il n’oublie pas les critiques, lui et tous les autres font ce qui est en leur pouvoir pour désormais attirer les compliments.