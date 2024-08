En sortie de victoire face à l’Allemagne et donc de qualification des Bleus pour la finale des Jeux olympiques, Nicolas Batum a eu quelques mots pour Vincent Collet, son coach de presque toujours. Et évidemment, c’est touchant.

Nicolas Batum et Vincent Collet se connaissent depuis Le Mans, depuis vingt ans, quand le capitaine des Bleus n’était qu’un gamin promis à un bel avenir. Deux décennies et deux finales olympiques plus tard, l’histoire est magnifique et Nico a évidemment eu des mots pour le sélectionneur en sortie de match, propos recueillis sur place par TrashTalk.

“Ça fait 20 ans que je travaille avec Vincent, il m’a pris en mains quand j’avais 15 ans. Déjà à Tokyo je crois que c’était le pic de sa carrière, mais là depuis 5 jours c’est juste phénoménal ce qu’il fait, la manière qu’il a de remettre les choses en place. Hier soir pour la petite anecdote, j’étais en famille et j’ai emmené mon fils shooter à la salle. Vincent il était là, dans ses fiches, à préparer ce match, il est vraiment focus. C’est notre leader, on ne peut que suivre.”

Le lien entre Vincent Collet et Nicolas Batum semble indéfectible, et les mots du capitaine font écho à ceux de ses coéquipiers depuis quelques jours, à propos d’un Vince qui a apparemment pris le taureau par les cornes pour remobiliser ses troupes. Ça tombe bien, la France du basket en avait bien besoin, youpi, ça s’est vu sur le terrain.