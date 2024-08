Isaïa Cordinier : “On est des cailleras et quand on joue comme ça, personne ne peut nous arrêter”

Au sortir d’un match historique pour l’Équipe de France masculine, qui va jouer une deuxième finale olympique consécutive, Isaïa Cordinier, symbole de la “renaissance” des Bleus, a expliqué que le groupe tricolore est plus que soudé, prêt à affronter n’importe qui.

Isaïa Cordinier est l’un des grands joueurs de la phase finale de l’Équipe de France. Avec Guerschon Yabusele et Mathias Lessort, il incarne cette volonté retrouvée, ce cœur mis à l’ouvrage. Des actions franches, du jeu qui ne mâche pas ses coups, de la part d’un joueur qui n’a pas mâché ses mots après la rencontre. Des propos prononcés au micro d’Eurosport.

“Le facteur X, c’est l’équipe. On a vu, tout le monde apporte. On a pas eu le même début de match que face au Canada, peut-être qu’il nous fallait le temps de redescendre, de digérer… mais putain, dès qu’on se met en route… on est dur à jouer. Je l’avais dit pendant la phase de poule, on peut regarder n’importe qui dans les yeux et on l’a encore prouvé ce soir.”

Annoncée perdante face au Canada puis face à l’Allemagne, l’Équipe de France a fait bloc pour aller arracher coup sur coup sa qualification en demi puis en finale. Pour Cordinier, le groupe France est pleinement uni autour de sa mission olympique et avec ce niveau, les Français peuvent espérer aller au bout.

“On s’est retrouvé en tant que groupe. On s’est parlé, on s’est dit les choses, on s’est soudé, joueurs et staff, on a pris une direction commune. Excusez mon français, mais on est des cailleras et quand on joue comme ça, personne peut nous arrêter. On va profiter quelques instants, le public a été fantastique… mais une finale ça se gagne, on est chez nous et on est là pour ça. On va tout donner jusqu’à la fin !”