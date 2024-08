JO Paris 2024 : cette Equipe de France a un cœur immense, une âme unique

Héroïque face à l’Allemagne, la France a remporté un match irrespirable grâce à un cœur immense. Si tout n’a pas été parfait, personne ne peut leur retirer leur esprit combatif et le supplément d’âme d’un groupe de morts de faim.

Les quatre premières minutes de cette demi-finale n’ont rassuré personne. Mais après quelques approximations, l’Equipe de France est rentrée dans son match. Loin de pouvoir compter sur une belle adresse (22% à 3-points), Guerschon Yabusele et ses coéquipiers sont partis à la bagarre. Les Bleus ont tout simplement gagné une guerre de tranchées. Un match moche, bien défensif, qui ne se remporte qu’au cœur. Mais le cœur, justement, y était.

Les switchs incessants de Mathias Lessort en défense, les mains actives d’Isaïa Cordinier, l’intelligence d’Evan Fournier, le travail de l’ombre de Nicolas Batum, l’immense Guerschon Yabusele, les lianes de Victor Wembanyama… impossible de tous les nommer, mais les attitudes étaient irréprochables. Cette équipe saute pour récupérer les ballons fuyants, agresse le porteur de balle et livre un niveau d’intensité proche de l’exceptionnel. Seul le Stephen Curry du soir peut le résumer :

“En fait on est des cailleras. Et quand on joue comme des cailleras, bah voilà ce qui se passe.” – Isaïa Cordinier en après-match

😭😭😭😭❤️❤️❤️❤️ https://t.co/mDyFTXAN3r

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 8, 2024

Au début du troisième quart-temps, Guerschon Yabusele est tellement précieux quand il décide de prendre les choses en main et de partir au mastic dans la raquette allemande. 9 points d’affilée pour le Dancing Bear, qui concasse la défense allemande avec une agressivité parfaite. Alors que l’Allemagne tente de revenir, c’est Frank Ntilikina qui s’arrache du haut de son mètre 98 dans la raquette allemande pour le rebond offensif. Plus les minutes s’égrainent, plus l’étau défensif se resserre. Même Evan Fournier, dans un money-time irrespirable, met la pression pour forcer une perte de balle adverse à 50 secondes de la fin.

Comment ne pas apprécier des soldats qui sont prêts à donner leur corps pour le maillot ?

QUELLE ÉQUIPE. QUELLE ÉQUIPE. pic.twitter.com/oeZGsEjDWi

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 8, 2024

Les grandes équipes savent gagner ce genre de matchs moches. Cette équipe de France a des limites évidentes mais une âme irréprochable. Et ça ne peut qu’inspirer la fierté.