Les notes de France – Allemagne : l’énorme collectif bleu bastonne les Allemands

CES BLEUS SONT IMPRÉVISIBLES !!!!! Alors qu’ils semblaient en galère en phases de poules, ils se sont métamorphosés en phase finale. Victoire face au Canada, et désormais, victoire face à l’Allemagne, championne du monde en titre. Il va falloir s’accrocher pour les notes messieurs !

# France

Victor Wembanyama (5) : encore un match compliqué offensivement pour Wemby, qui a du mal à encaisser les gros impacts, mais guettez seulement le nombre de shoots qu’il détourne rien que parce qu’il est né. Vraiment c’est de la triche.

Guerschon Yabusele (8) : encore un match de patron pour le natif de Dreux, qui s’est sacrifié sur sa cinquième faute pour envoyer Daniel Theis au tapis. Depuis qu’il a lâché l’afro, Big Guersch est incroyable. Honnêtement, dans quel monde n’a-t-il pas sa place en NBA aujourd’hui ?

Nicolas Batum (6,5) : on part tous les jours à la guerre avec lui, notre capitaine ! Il semble toujours discret, mais sa défense et ses shoots de loin sont toujours aussi létaux. Capitaine Crochet.

Isaïa Cordinier (8) : c’est le meilleur Isaïa de l’histoire de la NBA qui le dit lui-même, “on est des caillera”. Monsieur Cordinier a encore sorti un match de patron qui sent bon le ghetto blaster, la Converse All-Star et la cigarette froide. On redemande de cette ambiance bien nineties.

Frank Ntilikina (5) : son attaque fait toujours flipper l’Equipe de France, mais sa défense fait toujours flipper n’importe lequel de ses adversaires. En bref, il fait flipper tout le monde. Le mec que tu croises dans une ruelle sombre à 5h du mat.

Matthias Lessort (7) : il pourrait être performant en UFC mais il préfère casser des tronches au basket. Matthias Lessort a montré aux combattants adverses qui était qui. Il faudrait lui filer une médaille d’or pour la lutte aussi.

Evan Fournier (6) : toujours aussi important sur le parquet grâce à certains shoots pouvant venir de Neptune, il l’est encore plus en interview d’après match. L’équitation l’an dernier, le cassage de gueule de Guerschon cette année. Vivement qu’il insulte tous les chevelus du monde en 2028.

Nando De Colo (4,5) : trois minutes de jeu pour pas grand-chose au final. Nando en Colo. On fera un copier-coller de cette vanne tant qu’elle sera véridique.

Andrew Albicy (5) : un Andrew qui ne prend aucun shoot dans ce match est forcément un bon Andrew, surtout quand il défend aussi dur.

Matthew Strazel (4,5) : 10 minutes probablement gagnées grâce à son shoot contre le Japon.

Rudy Gobert (4,5) : la loi est dure, mais c’est la loi, les Bleus jouent mieux sans Rudy désormais, il va devoir s’habituer à être utilisé tel un Robert Sacre, au moins pour ces JO.

# Allemagne

Daniel Theis (4,5) : il a été mis en difficulté malgré ses stats bien remplies. Ses loupés ont parfois gêné l’équipe d’Allemagne. Daniel (pas) Bravo.

Johannes Voigtmann (4) : Marine Johannès > Johannes Voigtmann.

Franz Wagner (5) : un très gros début de match, puis plus grand-chose. Le Bolide Allemand est resté au garage une longue partie du match. Capable d’être un AMG, Franzy était aujourd’hui une Opel Corsa de 2005 avec un pot d’échappement troué et une autoradio.

Andreas Obst (5,5) : A voulu se pointer en finale, mais les Bleus lui ont tous dit de partir de là. Allez, Obst !

Dennis Schroder (6) : Maladroit mais toujours aussi flippant balle en main, la Schröde a tout tenté pour garder les siens dans le coup. Trop de déchets pour l’emporter, et ce lancer-franc raté en fin de match qui met définitivement la Mannschaft dedans. Un pet foireux qui avait une mauvaise Schröder visiblement.

Moritz Wagner (3) : on ne l’a quasiment pas vu du match, si ce n’est pour faire n’importe quoi. Wagner, le dernier dinosaure.

Johannes Thiemann (4,5) : pas le meilleur sur le parquet ce soir, ce n’est plus forcément ce que c’était. Laury Thiemann.

Nick Weiler-Babb (4) : Avec son blase de marque de chauffage, il s’est pourtant pris un coup de froid par l’EDF.

Isaac Bonga (5,5) : on veut bien que tu mettes des paniers Isaac, en revanche on refuse que tu les célèbres quand tu es à -10.