Au bout du suspense et derrière un nouvel effort collectif héroïque, l’Équipe de France élimine l’Allemagne (73-69) et file en finale des JO de Paris 2024. Les Bleus sont assurés de remporter une médaille à domicile !!

Pour les stats de cette rencontre, c’est par ici

La paire Schroder – Wagner solide d’entrée, les Français à réaction

Après la réaction française face au Canada, dur de savoir à quoi s’attendre pour ce nouveau duel avec l’Allemagne. Le début de match donne quelques cauchemars aux fans tricolores. Dennis Schröder et Franz Wagner sanctionnent les largesses de la défense.

Heureusement pour les Bleus, Isaia Cordinier est le héros qu’on sait tous qu’il est. L’arrière plante 9 points dès le premier quart-temps, c’est le meilleur Français sur le terrain, alors que Victor Wembanyama a toutes les peines du monde à se faire violence. Trop loin du cercle, pas assez agressif, le Wemby qu’on n’aime pas voir.

Pour ne rien arranger, Vincent Collet nous refait ses rotations sorties de on ne sait pas où. Nando De Colo récupère des minutes, et il n’en fait pas grand chose. Pareil pour Matthew Strazel qui n’avait pas joué face au Canada.

Si la France propose un jeu offensif encore décevant, la défense permet de garder les Bleus dans le match. Cadenassant les Allemands dans le second quart-temps, les tricolores grignotent leur retard, avec un Victor Wembanyama qui sort enfin de sa boîte. 33-33 à la pause, on signe tous les jours vu le niveau montré.

La montée en puissance de Guerschon Yabusele, les Bleus cadenassent l’Allemagne

Au retour des vestiaires, les Bleus poursuivent leur marche en avant. Guerschon Yabusele nous sort sa version d’ours dansant. L’ailier-fort fait un chantier énorme dans la raquette et il fait sourire tout un pays. Nicolas Batum est le capitaine parfait. Énorme contre sur Dennis Schröder et le and one dans la foulée. La France s’en sort encore avec sa défense digne d’une forteresse ! Hormis Dennis Schröder, et un peu de Voigtmann, les Allemands sont inoffensifs. Franz Wagner a totalement disparu des radars.

Sur un gros shoot en transition, Evan Fournier met la France à +6 avant le début du money time.

On tremblait à l’idée d’un money time sous oxygène mais les Bleus répondent présent. Offensivement, tout est compliqué pour l’Allemagne. Dennis Schröder se prend un contre de l’espace de la part de Wemby. En attaque, les Bleus ne sont pas brillants mais ils ont une envie énorme pour aller chercher les paniers qu’il faut. Mathias Lessort apporte l’agressivité qu’on attend de lui et même Franck Ntilikina, pourtant dans le dur en début de match, sort du bois. L’écart continue de grimper pour la France !

LA FRANCE EN FINALE DES JO !!

Les Bleus semblaient trop bien dans leur match, et ils se mettent en difficulté quasiment seuls. Les Allemands se rapprochent à nouveau. La moindre montée de balle française est difficile. Alors que la France a +6 à une minute de la fin, la Mannschaft revient. En 20 seconde, les Allemands reviennent à -2 avec un énorme missile de Franz Wagner. Nicolas Batum manque le shoot de la victoire mais Franz Wagner ne maitrise pas le rebond défensif et laisse la balle aux Bleus à 12 secondes du finish !

Wemby est envoyé sur la ligne par les Allemands mais ne met qu’un seul de ses deux lancers. 3 points d’avance et possession pour Dennis Schröder et ses copains. Les Bleus décident de jouer le jeu des lancers et c’est un choix gagnant puisque Dennis la malice laisse un lancer en route. Au tour d’Isaia Cordinier d’aller sur la ligne et il fait le plein (2/2). L’Équipe de France élimine le champion du monde allemand et file en finale des JO de Paris 2024 ! (73-69) Les Bleus joueront l’or contre le vainqueur de Team USA – Serbie !