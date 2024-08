Nous y voilà. Serbie et Team USA s’affrontent à nouveau dans ces JO de Paris 2024, cette fois dans un match à élimination directe, en demi-finales. Face à une Team USA qui semble absolument invincible, le Joker et ses valeureux soldats peuvent-il réaliser un énorme coup en sortant les Avengers ?

Il s’en est fallu de peu pour que le triple MVP de Sombor ne voit pas le dernier carré de la compétition olympique. Jokic a dû faire réaliser à ses Serbes le plus grand comeback de l’histoire des Jeux olympiques pour se dépêtrer du piège Australien et se qualifier en demi-finales. Après avoir ployé le genou face aux Américains en poule, avoir terrorisé la pauvre équipe de Porto Rico et avoir été accrochés par le Soudan du Sud, on ne peut pas dire que la Serbie a été impressionnante de maîtrise dans ces JO Paris 2024. S’ils veulent passer un tour supplémentaire et garantir leurs chances de remporter une médaille, il le faudra pourtant. Comme on l’a dit c’est les demis, et c’est Team USA en face.

+99. Le différentiel de points de Team USA sur les quatre premiers matchs de la compétition. Donc quasiment un +25 points à chaque match, voilà pour le tarot infligé par Team USA tous les soirs. En même temps, avec quelque chose comme neuf des quinze meilleurs joueurs de la planète, comment pourrait-il en être autrement ? En prenant tout le recul que l’on peut prendre, on ne voit vraiment pas une équipe capable de ne serait-ce que faire un peu frémir Team USA. Les Américains dominent sans partage la compétition jusqu’ici.

Alors oui, la Serbie a le meilleur joueur du monde, un lieutenant qui serait All-Star tous les ans si le format était Etats-Unis vs. le reste du monde, des tas de joueurs expérimentés et un coach qui en veut. Cela risque pourtant de ne pas suffire.

Surtout, la peinture Américaine a de quoi faire trembler plus d’une raquette. Bam Adebayo – Anthony Davis et Joel Embiid, le rival de toujours de Nikola Jokic traînent dans la pénombre, jamais loin du cercle américain, n’hésitant pas à asséner gros contre ou tomar retentissant sur une claquette au premier ambitieux qui se présente à leur portée. Le Joker devra se dépasser comme il ne l’a jamais fait pour prendre le meilleur sur ce secteur intérieur. Et on n’a même pas mentionné les menaces que représentent le reste du frontcourt américain qui se partage sept titres NBA, la paire de guards assoiffée de sang en défense, le dunkeur fou qui traîne sur les lignes arrières et le canon longue distance qui sanctionne la moinde micro-saute de concentration en défense. BON. COURAGE.

Nikola Jokic a rendez-vous avec sa destinée ce soir. Peut-il opposer une résistance intéressante à Team USA ? Peut-il faire tomber le monument américain et priver Team USA de Finale olympique ? On le saura à 21h. Team USA – Serbie, c’est ce soir à Bercy. Et c’est absolument inratable !