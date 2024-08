Le dernier carré débute à 17h30 ce jeudi à Bercy, et la France, vice-championne olympique en titre, reçoit la visite de l’Allemagne, championne du monde il y a un an. Alors, qui passe ?

L’Équipe de France a tout sauf rassuré lors des phases de poules malgré deux victoires en trois matchs. Toutefois, on a vu des Bleus transformés face au Canada, qui faisait pourtant partie des outsiders très sérieux de la compétition. Les ajustements de Vincent Collet ont contribué à venir à bout de leurs adversaires.

Rudy Gobert et Evan Fournier ont quitté le cinq de départ au profit de Guerschon Yabusele et Isaïa Cordinier, et ces choix ont été payants puisque l’attaque était extrêmement bien huilée et la défense a tout de même répondu présent malgré le faible temps de jeu de Gobzilla, récemment opéré du doigt.

A ce stade de la compétition, tout est possible, même voir nos Bleus se transcender et sortir le meilleur match de leur tournoi, au point de gagner 82-73 face au Canada. Mais en face, il y a les Allemands, champions du monde en titre, qui ont déjà battu la France à plates coutures lors des phases de poule. L’Allemagne a montré que ce titre était loin d’être usurpé et son collectif risque d’être embêtant.

Dans ce collectif, Dennis Schröder et Franz Wagner portent haut l’étendard teuton et seront les principaux problèmes à gérer côté tricolore. Mais à l’inverse, ils vont également devoir surveiller les principaux artisans du succès de l’EDF mardi soir, à savoir Guerschon Yabusele, Isaïa Cordinier ou encore Matthias Lessort, mais aussi guetter le réveil de Victor Wembanyama, juste parce qu’on ne sait jamais.