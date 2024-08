JO Paris 2024 – Basketball : le programme de la journée (8 août)

On arrive dans le vif du sujet avec les demi-finales des JO de Paris 2024. 2 matchs et seulement deux places pour aller en finale. Envoyez le programme !

Le programme de la journée

17h30 : France – Allemagne, la preview ici

21h : Team USA – Serbie, la preview ici

On commence avec un France – Allemagne qui commence à devenir (très) familier pour nous. Entre la préparation et la phase de poules, c’est le quatrième duel entre les deux nations sur le dernier mois. Les Bleus sauront-ils faire chuter Dennis Schröder et sa bande ?

On finira ensuite par un autre gros duel entre Team USA et la Serbie. L’occasion de revoir Nikola Jokic faire face aux autres superstars de la NBA et là aussi il y aura de la revanche dans l’air puisque les Américains avaient corrigé les Serbes en phase de poule.