Tir à l’arc : l’interview de Baptiste Addis et Caroline Lopez !!

Sur le canapé de TrashTalk, dans les différents live, on a évidemment l’habitude de parler basket avant tout. Mais au cours de ces Jeux Olympiques, avec les magnifiques résultats de nos Français dans différentes disciplines, c’est le moment parfait pour discuter avec des athlètes d’autres sports. Par exemple ? Le tir à l’arc !

Ils sont jeunes, ils sont forts, ils sont beaux et ils représentent le présent ainsi que l’avenir du tir à l’arc français. Véritable coup de cœur de ces JO de Paris 2024, le tir à l’arc mérite de la lumière. C’est pourquoi nous vous proposons cette petite interview originale et exceptionnelle, pour découvrir les coulisses de cette discipline ainsi que la présence d’une médaille olympique sur le canapé TrashTalk !! Encore un grand merci à Baptiste et Caroline, et à la Fédération Française de Tir à l’Arc pour cette collaboration !