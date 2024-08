JO Paris 2024 : 7 AOÛT 2024 – LE LIVE 100% TRASHTALK (JOUR 12)

Douze jours ? Déjà douze jours ? Oui, déjà douze jours. Douze jours que la folie des JO s’este emparée des locaux de TrashTalk et de ceux de tous les Français, et ici on enchaine les lives à la vitesse de l’éclair. Voici d’ailleurs le replay de celui du 7 août, avec pas mal de tir à l’arc dedans !

La victoire de la France face à l’Allemagne, avec des Françaises qui se qualifient donc brillamment pour les demi.

Puis ce moment gravé dans l’histoire de TrashTalk, avec deux archers de l’Équipe de France, venus discuter sur le canapé de leur expérience olympique et faire sous-peser de la médaille aux gars de l’équipe.

Six heures de live de nouveau, on enchaine, et quelque chose nous dit que la journée d’aujourd’hui sera une fois de plus bouillante…