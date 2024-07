Serbie vs Team USA, le choc était très attendu ce dimanche après-midi au stade Pierre Mauroy de Lille. Un choc qui est parti sur de très grosses bases… avant que les Américains ne prennent le contrôle des opérations grâce à Kevin Durant. Le meilleur marqueur de l’histoire de Team USA, pourtant absent lors de la préparation, a été sensationnel (23 points en 17 minutes) dès son entrée en jeu.

Première action du match : interception d’Aleksa Avramovic sur Stephen Curry puis lay-up juste derrière pour ouvrir le score. Le ton est donné. En effet, les premières minutes sont clairement à l’avantage de la Serbie, qui mène rapidement 10-2 en profitant d’une équipe de Team USA pas encore entrée dans sa compétition, et perturbée par la pression défensive adverse.

Le coach Steve Kerr ne perd pas de temps : temps-mort, Joel Embiid sort, Anthony Davis entre. Coïncidence ou pas, ça va vite aller mieux pour les Américains, qui aligne alors un cinq avec AD, LeBron James, Stephen Curry, Jrue Holiday et Devin Booker. La réussite extérieure de Curry et Booker associée à la puissance de LeBron permet à Team USA de rapidement revenir. Néanmoins, quand Kerr fait appel à son banc, la Serbie parvient à reprendre le contrôle du match : transition, points près du cercle, gros rythme de jeu, clairement les Serbes ne sont pas impressionnés.

Il reste 2m33 à jouer dans le premier quart-temps, le score est de 19-14 pour la Serbie. C’est alors que Kevin Durant, absent pendant toute la préparation, entre en jeu. La suite ? C’est la greatness à l’état pur.

Le Slim Reaper met son premier shoot, puis son deuxième, puis son troisième, puis son… on pourrait continuer comme ça encore longtemps mais on va raccourcir. En l’espace de neuf minutes en première mi-temps, KD plante 21 points à 8/8 au tir dont 5/5 à 3-points (!!!) pour complètement renverser le match. Sur un nuage, tout simplement injouable, Kevin Durant se marre pendant qu’il désosse la défense serbe. Il n’y a tout simplement RIEN à faire.

Pour tenter de résister à l’avalanche KD, la Serbie peut compter sur un Nikola Jokic qui fait des misères à Joel Embiid et qui est fidèle à son statut de MVP. Bogdan Bogdanovic et Ognjen Dobric répondent également présent, ce dernier plantant même un 3+1 sur la tête de Stephen Curry himself. Enfin, les nombreux turnovers de Team USA aident aussi le vice-champion du monde.

Néanmoins, l’assaut Kevin Durant associé à la réussite globale de Team USA à 3-points (12/17 de loin à la pause) a créé un écart de neuf points après vingt minutes (58-49).

Comment les Serbes peuvent-ils revenir ? Peut-être en étant moins dépendants de Nikola Jokic, les minutes sans le Joker ayant fait mal à la Serbie en première mi-temps. Ou alors en étant plus adroits au tir, la Serbie enchaînant les briques de loin avant la pause. Mais au retour des vestiaires, Team USA hausse encore un peu le ton, notamment sur le plan physique.

Les Etats-Unis parviennent à maintenir l’écart puis à le creuser : and-1 de Joel Embiid sur Jokic, and-1 de LeBron James en transition suivi d’un gros flex, alley-oop entre le King et Davis avec la faute, la puissance athlétique des States fait trop mal à la Serbie. Nikola Jokic essaye tant bien que mal de maintenir son équipe à flot mais dès qu’il sort, l’attaque serbe semble perdue. Après trois quart-temps, 19 points séparent les deux équipes.

Si le match semble déjà joué, quelque chose d’improbable arrive dans les premières minutes du quatrième quart : Kevin Durant rate un tir. Malgré l’énorme choc qui parcourt le stade Pierre Mauroy de Lille, cela ne change pas grand-chose à la physionomie du match. Team USA gère assez tranquillement son avance dans les dernières minutes du match. Les Ricains jouent même à fond jusqu’au bout : LeBron, Jrue Holiday et Stephen Curry creusent encore un peu plus l’écart en faisant bien circuler la balle.

Score final ? 110-84. Rien à dire, Kevin Durant et Team USA étaient trop forts.