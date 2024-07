Si la France entière a les yeux rivés sur le tournoi olympique, trois cadres de l’équipe de France féminine déménagent. En 24h, le club turc de Mersin a annoncé le recrutement de Marine Johannès, Marine Fauthoux et Iliana Rupert.

A la veille de l’entrée en lice des Bleues dans la compétition olympique, trois des toutes meilleures joueuses de l’effectif de Jean-Aimé Toupane changent d’horizon en club.

Hier, le club turc du CBK Mersin annonçait la première partie de sa brocante. Dans la famille équipe de France, ils voulaient une meneuse et une ailière-forte. Pas besoin de piocher, l’EDF en a deux de qualité. Ce sont Iliana Rupert et Marine Fauthoux, respectivement depuis Bologne et de l’ASVEL, qui prennent la direction de la petite station balnéaire à l’est de la Turquie.

Aujourd’hui, c’est la star Marine Johannès qui rejoint ses deux coéquipières tricolores au bord de la Mer Noire. Trois Françaises d’un coup, ne parlez surtout pas de tampering. Johannès, pensionnaire de l’ASVEL depuis 2019, avait fait des belles apparitions avec les New York Liberty en WNBA. C’est la première fois qu’elle rejoint un club non-français en dehors des États-Unis.

✍️ ÇBK Mersin’e Hoş Geldin Sihirbaz!#WelcomeÇBKMersin@MarineJ5

Organizasyonumuz yeni sezon kadro yapılanması doğrultusunda; geçen sezon WNBA’de New York Liberty’de, Avrupa’da geçen sezon LDLC ASVEL Féminin’de forma giyen şutör guard pozisyonunda oynayan 𝐒𝐢𝐡𝐢𝐫𝐛𝐚𝐳… pic.twitter.com/cWeQX0Gj1n

Le timing est inhabituel, mais les trois Frenchies sont désormais colocataires à Mersin. Et pour remercier la France, les Turcs n’ont qu’à retirer la lettre “n” de leur nom. Surtout, il n’y a pas de quoi.

Il y a quelques jours, c’est Gabby Williams qui avait officialisé sa signature à Fenerbahçe. Toutes ces néo-turques en club ont rendez-vous avec le début des Jeux demain à 17h15 face au Canada !