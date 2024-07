LeBron James, plus vieux joueur à porter le maillot de Team USA

Et un record de plus pour LeBron James ! A 39 ans et 7 mois, le King est devenu face à la Serbie le plus vieux joueur à disputer un match pour Team USA.

Habitué à empiler les records NBA chaque année, LeBron James n’est pas en reste au niveau FIBA. De retour sous le maillot américain après 12 ans d’absence, le King est désormais entré dans les bouquins d’histoire de sa sélection. Le natif d’Akron est devenu le plus vieux joueur à avoir joué pour Team USA. Le précédent record était détenu par Larry Bird, qui avait 35 ans en 1992 avec la Dream Team à Barcelone.

LeBron James has now become the oldest player ever to play for Team USA 🇺🇸 at age 39 👑

Previously, Larry Bird in 1992 (35 year-old)#Paris2024 x #Basketball pic.twitter.com/6a0cyhhu1E

— FIBA (@FIBA) July 28, 2024

Encore une preuve de la longévité de LeBron James au plus haut niveau. Fun fact : malgré ses 39 ans, LeBron James n’est pourtant pas le joueur le plus vieux de la compétition puisqu’il s’agit de Marcelinho Huertas pour le Brésil, qui a 41 ans.

Et pour ceux qui espéraient voir James participer à des ultimes Jeux olympiques en 2028 à Los Angeles (où il joue actuellement avec les Lakers), le King a déjà mis un gros stop à cette idée. Ces JO à Paris seront les derniers de sa carrière.

Source texte : FIBA