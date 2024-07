Cet été, aux JO de Paris 2024, LeBron James disputera sa quatrième olympiade à 39 ans. Ce sera également sa dernière si l’on en croit ses récents propos.

C’est donc bien en terre française que le King terminera sa carrière internationale avec Team USA.

Lors d’une interview avec Craig Melvin de TODAY (via BasketNews), LeBron a indiqué qu’il ne sera pas aux Jeux Olympiques 2028, même si ces derniers se dérouleront dans sa ville de Los Angeles.

“Non, je n’y serai pas. Quand il y aura les Jeux Olympiques à Los Angeles, je quitterai la ville le plus vite possible. Je vis ici toute l’année. Je ne serai pas à Los Angeles en 2028.” – LeBron James

Au vu du niveau toujours très élevé de James et de l’organisation des JO 2028 dans la Cité des Anges, on pouvait peut-être l’imaginer participer à une dernière danse à L.A. dans quatre ans. Mais la dernière danse, avec Team USA, c’est donc prévu pour cet été à Lille et Paris.

En 2028, à presque 44 ans, LeBron aura sans doute déjà pris sa retraite NBA et aura bien d’autres occupations.

