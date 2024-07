JO Paris 2024 : l’Allemagne dévoile sa liste de 12 joueurs

On connaît enfin l’effectif définitif du champion du monde en titre ! L’Allemagne va se ramener aux JO de Paris 2024 avec un effectif quasiment inchangé par rapport à la Coupe du Monde 2023.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par FIBA (@fiba)

Isaac Bonga, Oscar da Silva, Niels Giffey, Maodo Lo, Andreas Obst, Dennis Schröder, Daniel Theis, Johannes Thiemann, Johannes Voigtman, Franz et Moritz Wagner ainsi que Nick Weiler-Babb.

Voila les douze Allemands qu’on attend au tournant pour ces JO de Paris 2024. Seuls deux joueurs changent par rapport à la dernière compétition majeure jouée par l’Allemagne : David Kramer et Justus Hollatz ont cédé leur place à Oscar da Silva et Nick Weiler-Babb. Le groupe des dix qui ont disputé demi-finale et finale au Mondial est lui exactement le même. Vous connaissez le dicton : on ne change pas une équipe qui gagne.

Germany decided not to include Isaiah Hartenstein and Maxi Kleber in their extended roster for the Paris Olympics 🤔 pic.twitter.com/iPf2YpScRk

— BasketNews (@BasketNews_com) June 4, 2024

Maxi Kleber, qui a connu les Finales NBA avec Dallas cette saison, n’a pas été inclus dans le groupe. On connaît les récentes embrouilles avec Dennis Schröder, ça n’a pas dû aider pour intégrer le roster. Même chose pour Isaiah Hartenstein, révélation des Playoffs 2024 qui a atteint les demi-finales de Conférence avec les Knicks. Le sélectionneur Gordon Herbert n’a visiblement pas voulu transformer le groupe par égard pour un joueur, certes impactant en NBA, mais qui n’a pas connu de compétitions internationales avec l’Allemagne depuis un bon moment. Le roster reste quand même bien solide, avec uniquement des joueurs de NBA et d’EuroLeague dans les rangs des Allemands.

Do you agree with the latest FIBA Power Rankings for the Paris Olympics 2024 ✊🌎

#1 🇺🇸 USA

#2 🇩🇪 Germany

#3 🇫🇷 France

#4 🇷🇸 Serbia

#5 🇨🇦 Canada

#6 🇬🇷 Greece

#7 🇦🇺 Australia

#8 🇪🇸 Spain

#9 🇧🇷 Brazil

#10 🇯🇵 Japan pic.twitter.com/XxomAB3hg1

— BasketNews (@BasketNews_com) July 12, 2024

Deuxième au dernier power ranking de la FIBA, les Allemands vont arriver aux JO de Paris 2024 avec le statut d’équipe sérieuse à faire tomber. Dans un groupe B abordable avec le Brésil, la France et le Japon, l’Allemagne ne peut pas vraiment se permettre de faux pas si elle veut repartir de Paris avec une breloque.

Source texte : FIBA