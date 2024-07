France – Serbie (85-63) : Marine Johannès inspirée, les Bleues continuent leur route vers Paris

Après avoir explosé la Finlande deux fois en guise d’apéro, l’Équipe de France féminine affrontait cet après-midi la Serbie, formation bien plus sérieuse en matière de basket, qui disputera les Jeux Olympiques de Paris 2024. La rencontre, remportée par les Bleues (85-63), a été dans l’ensemble réussie malgré une entame assez (très) poussive. Débrief.

Marine Johannès, cette lumière capable de mettre des sourires dans un jeu qui n’arrive pas à s’exprimer et s’enfonce dans des stéréotypes offensifs plutôt mauvais. Ainsi pourrait-on résumer, en une phrase, cette première mi-temps de l’Équipe de France, face à la Serbie. Une Serbie qui sans être d’un niveau particulièrement élevé comparé à celui des Bleues, joue de manière décomplexée et ne met pas de gants pour distribuer les mandales des deux côtés du parquet.

Un début très lent, avec des actions qui ont certes eu du succès contre la Finlande, formation très en dessous des filles de Jean-Aimé Toupane dans l’intensité physique, mais qui sont plus compliqués face à un groupe qui rend les coups. Les tirs faciles et ouverts ne trouvent pas leur cible, et c’est une très inspirée Marine Johannès qui maintient – grâce à des tirs du parking et des passes laser – ses coéquipières dans le rythme. La fin de première période est néanmoins mieux, avec une France qui commence enfin à appliquer ses principes de jeu. Un changement qui se traduit par un petit écart créé au score, notamment via une Gabby Williams réveillée (40-32).

La deuxième mi-temps ? Sur les bases de la fin de la première, un bon point pour des Bleues qui – rappelons-le – visent toujours à parfaire leur jeu. Les passes sont mieux ajustées. Physiquement, on s’y retrouve mieux. La Serbie atteint son plafond en termes de niveau tandis que la France monte encore en puissance. Dominique Malonga distribue les crêpes et manqué un DUNK (oui), Marine est toujours en direct de la buvette à faire brûler la ficelle.

Le test aura été bon, arrivé au bon moment. On a eu quelques interrogations quant au programme de la préparation, puisque deux matchs contre la Finlande n’ont pas appris grand chose tactiquement. La Serbie a joué le jeu, musclé un peu la conversation. Il faut s’attendre à prendre de belles prunes durant les Jeux, et cette victoire est en ce sens un bon marqueur de l’avancement dans la préparation de Jean-Aimé Toupane.

Prochain match : le vendredi 19 juillet, contre le Japon à Reims, dernière étape avant les Jeux Olympiques de Paris 2024.