On est passés à ça d’un séisme de hype sur la planète du basket français, mais on a quand même ressenti quelques secousses ! Laissée seule sous le panier lors d’une contre-attaque menée par Marine Johannes en fin de quatrième quart-temps, Dominique Malonga n’a pas hésité une seule seconde avant de monter au dunk ! Il s’en est fallu de peu pour que le smash rentre.

OH DOMINIQUE MALONGA QUI RATE LE….. DUNK DE SI PEU 😭😭😭😭😭

— Le Psy TrashTalk 👨‍👩‍👧‍👧 (@giovannim6) July 12, 2024

Un peu plus d’élan dans la course… Des jambes moins usées par la longueur du match… Une balle qui glisse un peu moins, peut-être. Dominique Malonga, l’intérieure de l’Équipe de France (1m98) était à un rien de nous rentrer un tomar en plein match de préparation aux Jeux olympiques. Geste incroyablement rare dans le basket féminin, on peut vous dire que les serveurs de Twitter l’auraient senti passer si Dominique avait réussi à faire rentrer ce punch.

Si ça passait… 🙃#PassionnémentBleu | #FRASRB pic.twitter.com/2alixgIIVC

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) July 12, 2024

Dominique Malonga, qui réussissait une superbe entrée en jeu grâce à sa très bonne relation de passes avec Marine Johannes, s’impose de plus en plus comme une joueuse tout bonnement incroyable. Si elle parvient à claquer un gros slam en plein milieu des Jeux olympiques du haut de ses 18 ans, il s’agira d’une immense prouesse qui va instantanément faire le tour du monde. Et franchement, vu le jeune âge et le talent immense de l’intérieure, on se dit que des dunks, elle risque d’en rentrer plus d’un en match à l’avenir.

5 points, 7 rebonds et 4 contres pour Dominique Malonga.

En 9 minutes.

Beast.

— Le Psy TrashTalk 👨‍👩‍👧‍👧 (@giovannim6) July 12, 2024