C’était la finale du Bordeaux Challenger ce soir, compétition qualificative pour les Masters de Shanghai en 3×3. Et on a eu droit à une Finale 100% équipe olympique française, puisque Timothé Vergiat et Lucas Dussoulier de Versailles affrontaient Franck Seguela et Jules Rambaut de Paris ! Ce sont les premiers qui ont eu le dernier mot. Car les premiers seront les derniers, enfin peut-être.

La WIN pour Versailles ! 🙌🔥🇫🇷

Léo Cavalière, Lahaou Konaté, Timothé Vergiat et Lucas Dussoulier succèdent à Paris et décrochent leur ticket pour le Masters de Shanghai.

— 3×3 FFBB (@3x3ffbb) July 12, 2024

Les yeux étaient rivés sur la LDLC Arena avec ce qu’il se passe entre France et Serbie ce soir, mais en 3×3 aussi on a eu droit à une affiche pas mal. Malheureusement, cela n’a pas été particulièrement serré entre les deux équipes. Versailles l’a emporté sans trop forcer, sur le score de 21-11 avec plus de trois minutes restantes au chrono après un très gros début de match. Plus de jus chez Dussoulier et Vergiat par rapport à Paris, l’équipe de Versailles avait pourtant eu une demi-finale bien disputée qu’ils n’ont emporté que de deux points (18-20). Pour Versailles, Lahaou Konaté était donc accompagné de nos deux olympiens Lucas Dussoulier et Timothé Vergiat ainsi que du MVP du tournoi, Léo Cavalière. L’équipe du 78 avait été battue l’année précédente par Paris, c’est donc une belle revanche qu’ont prise les violets ce soir.

Victor Wembanyama choque le monde en 5×5, mais en 3×3 c’est pas mal non plus.

Finale du Challengers de Bordeaux ? Paris vs Versailles, avec un 2v2 entre les 4 joueurs de @3x3ffbb pour les Jeux ❤️

— Le Psy TrashTalk 👨‍👩‍👧‍👧 (@giovannim6) July 12, 2024

Voilà pour le choc entre nos futurs olympiens du 3×3. Il fallait bien un gagnant, on en a eu un. Bravo à Timothé Vergiat et à Lucas Dussoulier, mais pas trop de vannes pour les copains svp. Il y a les JO dans deux semaines, on pense au groupe !

Versailles 🇫🇷 are your #3×3 Bordeaux Challenger Champions!

They defeat Paris twice and conquer Bordeaux! Congratulations Versailles! 🎉

— FIBA 3×3 Basketball (@FIBA3x3) July 12, 2024