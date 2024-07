Après deux matchs contre l’Allemagne, l’Équipe de France affrontait le vice-champion du monde serbe ce vendredi soir. Un gros test pour les Bleus, un test auquel les Bleus ont eu du mal à répondre. Contre Nikola Jokic et Cie, l’EDF a souvent été dans le dur, pour finalement s’incliner 67-79.

Par ici la feuille de stats de France – Serbie

La France démarre son quatrième match de préparation avec son cinq de base : Matthew Strazel, Isaïa Cordinier, Bilal Coulibaly, Rudy Gobert et Victor Wembanyama, de retour après son forfait contre l’Allemagne en début de semaine. Un retour remarqué et c’est pas parce qu’il fait 2m24. Wemby marque sept des neuf premiers points de la France, ça sent la mixtape.

En face, c’est Ognjen Dobric qui commence fort avec sept points rapides. Mais les Bleus, malgré plusieurs turnovers en début de match, parviennent à prendre les devants. Comment ? Grâce à une belle adresse à 3-points provenant du banc (Guerschon Yabusele, Evan Fournier), avec notamment un Frank Ntilikina agressif et en réussite. Franky profite de la bonne relation intérieur – extérieur pour planter de loin, et l’écart monte jusqu’à +10 pour les Bleus. En face, la Serbie manque d’imagination offensive, et se contente souvent de tirs extérieurs qui ne rentrent pas.

Wemby commence son show ✨#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #FRASRB pic.twitter.com/qZfFkibSs0

La France est bien dans son basket, mais les choses vont progressivement commencer à dérailler. Dans le deuxième quart-temps, les Serbes haussent sérieusement le ton sur le plan physique, font un carnage au rebond offensif, et trouve peu à peu leur adresse. Comme un symbole, Nikola Jokic – discret au premier quart – fait sa loi face à Wemby et Cie. Step-back à 3-points, and-1 sur Victor, présence au rebond, le Joker fait un chantier.

Pendant ce temps-là, les Bleus connaissent un énorme trou d’air offensif. Entre pertes de balle, manque d’adresse et incapacité à mettre en place des possessions offensives de qualité, l’attaque tricolore est au point mort. Voici quelques chiffres qui résument le délire : 9-27 pour la Serbie en dix minutes, seulement un panier inscrit pour la France dans le second quart, et plus de cinq minutes sans marquer le moindre point. 32-45 pour la Serbie à la pause, ça pique très très fort.

Nikola Jokic bullies Victor Wembanyama inside for an and-1. pic.twitter.com/oDgq0tI5i6

Au retour des vestiaires, Vincent Collet chamboule son cinq : Ntilikina, Yabusele et Batum sont sur le terrain, Coulibaly, Gobert et Strazel sur le banc. Mais ça ne donne pas le coup de boost espéré aux Bleus. Au contraire. La France souffre énormément en attaque et enchaîne les possessions stériles pour ne pas dire catastrophiques. Comme si ça ne suffisait pas, le Serbe Bogdan Bogdanovic sort de sa boîte tandis que l’arbitrage fait des siennes. L’écart grimpe à +17.

Au fond du trou, les Bleus ne peuvent pas tomber plus bas. Alors ils remontent, lentement mais sûrement. Guidée par un Nico Batum en mode capitaine, l’intensité défensive de l’EDF monte d’un cran, voire deux. Et tout d’un coup, ça va mieux, même avec Victor Wembanyama sur le banc. C’est pas l’extase en attaque mais ça provoque des lancers. Les turnovers provoqués offrent également de nouvelles opportunités offensives. Et un gros tir de Wemby en fin de troisième quart permet à la France de revenir à seulement huit points (52-60). Allez, on y croit !

Le momentum est français, mais encore faut-il le conserver. Le problème, c’est que les Bleus enchaînent les pertes du balle au début du quatrième. Le momentum semble déjà brisé. Victor est particulièrement dans le dur face à la pression défensive serbe. Heureusement, la Serbie vendange sur la ligne des lancers-francs, ce qui laisse la porte ouverte aux Français pour un potentiel comeback. Il n’y a “que” dix points d’écart à cinq minutes de la fin. Dix points, puis huit, et même six après un contre de Wemby suivi d’un dunk de Matthias Lessort (63-69).

Et si ?

Les espoirs français sont boostés encore un peu plus après un dunk de Bilal Coulibaly, avant d’être… douchés par deux gros tirs primés signés Vasilije Misic et Filip Petrusev. Bogdan Bogadnovic en ajoute un à son tour pendant que Nikola Jokic est sur le banc, ça sent sérieusement le roussi. Revenus jusqu’à -4, les Bleus sont rapidement repoussés à -12. Il n’y aura donc pas de miracle. Score final : 67-79.

Une bataille âpre à l'avantage de la Serbie 💪

Les Bleus s'inclinent 67-79 à Lyon pour leur 4e match de préparation. #TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #FRASRB pic.twitter.com/KR1hMEu462

