JO Paris 2024 : Jayson Tatum n’est pas entré en jeu face à la Serbie

Alors que Team USA roulait tranquillement sur la Serbie, un élément a marqué les observateurs : le temps de jeu de Jayson Tatum. La star des Boston Celtics n’a pas disputé la moindre minute aujourd’hui.

Avoir un effectif 5 étoiles veut dire parfois faire des choix compliqués et Steve Kerr a tranché dans le vif pour ce début de JO. Après Tyrese Haliburton pendant la préparation, c’est Jayson Tatum qui a été mis au bout du banc de Team USA.

(Quelqu’un a des nouvelles de Jayson Tatum ?)

Il s’agit des deux seuls joueurs à ne pas avoir été utilisé aujourd’hui pour Team USA. Si certains se demandaient si cette absence pouvait être due à un problème de santé, Gary Washburn du Boston Globe a vite eu la confirmation que non puisque Tatum lui a confirmé qu’il était opérationnel.

Just asked Jayson Tatum if he was sick, he told me, “No, I’m good.” #Celtics #Paris2024

Star de Boston, Tatum est donc le seul des trois Celtics de Team USA a être sorti de la rotation. Les haters du Jay Brother vont se régaler de cette news. On verra si face au Soudan du Sud puis Porto Rico, Steve Kerr se décide à relancer son joueur. Vu la performance solide des siens aujourd’hui face à la Serbie, le All-NBA First Team 2024 pourrait bien continuer à faire tourner de la serviette sur le banc un moment.

Steve Kerr au sujet de Jayson Tatum qui n’est pas entré en jeu contre la Serbie :

“C’est très dur d’utiliser plus de 10 joueurs en 40 minutes. Avec le retour de Kevin Durant, j’ai fait les ajustements qui me semblaient avoir le plus de sens. Ça semble fou. Jayson Tatum a été…

Source texte : Boston Globe