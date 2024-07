Team USA : Tyrese Haliburton est sorti de la rotation

Hier soir face à l’Allemagne, pour le dernier match de préparation de Team USA, le coach Steve Kerr a utilisé dix de ses douze joueurs qui participeront aux JO de Paris 2024. Les deux qui sont restés sur le banc ? Kevin Durant, actuellement blessé au mollet, et surtout Tyrese Haliburton, qui est sorti de la rotation de Team USA.

Plus on avance, plus Steve Kerr commence à avoir une idée précise des rotations et combinaisons qu’il utilisera lors de la quinzaine olympique en France. Et plus on avance, moins Tyrese Haliburton semble faire partie des plans.

Le meneur All-NBA des Pacers a commencé la préparation en jouant 20 puis 18 minutes, respectivement contre le Canada et l’Australie. Steve Kerr faisait alors tourner son roster en répartissant de manière équitable les minutes. Depuis ? Le temps de jeu d’Hali n’a cessé de baisser de manière significative, jusqu’à tomber à… zéro minute contre l’Allemagne hier.

Oui, Tyrese Haliburton n’est jamais sorti du banc dans le dernier test de Team USA avant le début des choses sérieuses dimanche prochain.

During Team USA’s exhibition games, Tyrese Haliburton was slowly phased out of the rotation entirely by Steve Kerr:

Canada = 20 minutes

Serbia = 15 minutes

South Sudan = 7 minutes

Germany = 0 minutes

Haliburton, who was one of the key players on Team USA’s FIBA roster, appears… pic.twitter.com/7SrpHzOPuE

— Evan Sidery (@esidery) July 22, 2024

Tyrese Haliburton a été sélectionné parmi les Avengers après un Mondial 2023 où il s’est montré performant malgré l’échec de Team USA. Sa campagne calibre All-NBA avec les Pacers a également aidé sa candidature. Mais aujourd’hui, il semble devoir se contenter du rôle de cheerleader depuis le banc.

Comment expliquer ça ?

Comme beaucoup de joueurs de la second unit de Team USA, Haliburton a souvent eu un impact positif sur l’équipe lors de ses entrées en jeu durant la préparation. Il s’est même montré décisif contre l’Australie (deuxième match de prépa) en fin de match avec deux tirs à 3-points marqués. Néanmoins, il a peiné à véritablement peser sur le plan individuel (surtout contre le Soudan du Sud : 0 point, 0 passe, -12 en 7 minutes) et son style de jeu n’est peut-être pas le meilleur fit avec le profil collectif du groupe.

Adepte du jeu rapide, habitué à jouer au chef d’orchestre chez les Pacers, Haliburton se retrouve au cœur d’un roster déjà rempli de playmakers mais aussi d’anciens qui ont l’habitude de jouer à un rythme plus posé. Bien sûr, la transition reste une arme létale pour Team USA et doit être exploitée dès que possible au vu des qualités athlétiques qui composent le groupe. Mais Haliburton correspond peut-être moins à ce qui est recherché en comparaison à un Derrick White, appelé en remplacement de Kawhi Leonard et qui a rapidement gagné un rôle en sortie de banc.

Les qualités de facilitateur/connecteur de White sur demi-terrain sont très appréciées par Steve Kerr, mais surtout l’arrière des Celtics apporte une dimension défensive que Tyrese Haliburton ne possède pas. Derrick est un défenseur All-NBA, tandis qu’Haliburton est plutôt le genre d’arrière ciblé par les attaques adverses.

Tyrese Haliburton in the first 3 international games:

Lead the team in

-Assists

-Steals

– +-

– saved the team from losing to Australia

Tyrese in games 4-5

– 7 min

— Brayden (@BamKamFan) July 22, 2024

Si on n’est pas dans la tête de Steve Kerr, on imagine que c’est son raisonnement derrière son choix de laisser Haliburton sur le banc. Est-ce pour autant justifié ? Ça, c’est encore une autre question.

Aux yeux de certains, les qualités de playmaker d’Haliburton feraient beaucoup de bien à une attaque qui a tendance à caler sur certaines séquences, en plus de perdre beaucoup de ballons. On sait qu’Hali a cette capacité à fluidifier le jeu de n’importe quelle équipe, de mettre du rythme, et on sait que lui va faire bouger la gonfle quoi qu’il arrive. Les difficultés affichées contre le Soudan du Sud et l’Allemagne, deux matchs où Hali n’a joué que sept minutes et où on a vu des possessions dominées par du un-contre-un, peinent à justifier une mise sur le banc du meneur des Pacers.

On verra quel rôle Steve Kerr va lui donner lors de la quinzaine olympique en France. Les rotations et combinaisons ne sont pas gravées dans le marbre, et peuvent toujours bouger selon le profil de l’adversaire. Mais à l’heure de ces lignes, Tyrese Haliburton est un joueur du bout du banc et rien de plus.