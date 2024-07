Pour son dernier match de préparation avant les JO de Paris 2024, Team USA – toujours privé de Kevin Durant – était opposé au champion du monde en titre : l’Allemagne. Un dernier test pour LeBron James et ses copains, et un test pas facile à passer. Car encore une fois, il a fallu que le King (20 points dont les 11 derniers de son équipe) sorte les grands moyens pour garder les USA invaincus.

Les stats du match, c’est par ici

Après la grosse frayeur face au Soudan du Sud samedi soir, Team USA revient avec le même cinq majeur mais de nouvelles intentions. Et encore une fois, c’est LeBron James qui donne le ton : gros dunk renversé sur la première action du match, alley-oop avec Jrue Holiday juste derrière, le King n’est pas là pour rigoler.

Mais l’Allemagne non plus figurez-vous. Dennis Schroder se prend pour Stephen Curry et envoie du missile de très loin, le mouvement des Allemands met en difficulté Team USA et le champion du monde prend cinq points d’avance. Il faut deux banderilles de Jrue Holiday pour redonner l’avantage aux Américains, avant que le banc de Steve Kerr ne fasse une nouvelle fois la différence.

Comme souvent dans cette préparation, la second unit de Team USA est très précieuse. Anthony Davis, Bam Adebayo, Derrick White, Anthony Edwards et Jayson Tatum font mal : on assiste à un… 21-4 en faveur des Ricains pour finir le quart-temps. La balle bouge bien, Bam et AD se relaient pour lâcher de la grosse bâche, tandis que Tatum en profite pour conclure en attaque. En face, le banc des Allemands ne suit pas, Dennis Schroder étant lui limité par deux fautes.

Dans le deuxième quart, Mo Wagner tente de sonner la révolte pour l’Allemagne. Il lâche un gros dunk en semi-transition et parvient à provoquer rapidement une deuxième faute d’Anthony Davis. Le champion en titre profite de quelques possessions américaines stériles pour recoller un peu au score, avant que le duo LeBron James – Stephen Curry n’intervienne pour remettre les pendules à l’heure. En difficulté sur attaque demi-terrain, l’Allemagne s’accroche en provoquant des lancers-francs. Et puis le sniper Andreas Obst se rappelle au bon souvenir de l’été dernier en plantant deux grosses banderilles. Il n’y a alors plus que quatre points d’écart.

Quatre points… jusqu’à cette action monumentale de Team USA qui refait basculer le momentum côté américain juste avant la pause. Joel Embiid en défense, Anthony Edwards en attaque, les fans dans les étoiles.

Devant de sept points à la mi-temps, Team USA prend du temps pour sortir des vestiaires. L’Allemagne, quant à elle, revient très fort. Le champion du monde en titre dégaine sans complexe à 3-points : Franz Wagner, Daniel Theis, Johannes Voigtmann, ça allume et ça rentre ! Et sur les rares échecs offensifs, ça domine au rebond. Bref, les calculs ne sont pas bons pour Team USA, qui doit s’appuyer sur son trio LeBron – Curry – Embiid pour relancer la machine. Mais la confiance, clairement, est du côté des Allemands.

Comme un symbole, Dennis Schroder se prend pour Magic en enchaînant les caviars. Franz Wagner est beaucoup plus tranchant, Andreas Obst se permet de planter un énorme 3+1 et Daniel Theis un gros putback. Chez Team USA, le lineup du banc se montre cette fois en difficulté. Anthony Edwards essaye un peu trop de jouer les héros, abusant du un-contre-un et ne faisant pas toujours les bons choix. Entre mauvais tirs et turnovers, les Américains toussent fort. L’Allemagne remporte le troisième quart 30-20, et mène de trois points avant l’ultime période.

Encore une fois, comme samedi face au Soudan du Sud, Team USA est poussé dans ses retranchements.

Team USA et l’Allemagne se rendent coup pour coup dans le quatrième quart-temps. Stephen Curry, Devin Booker et Joel Embiid (auteur de son meilleur match) s’illustrent d’un côté, Andreas Obst et Franz Wagner de l’autre. Dennis Schroder se permet même de bâcher de Curry, on se demande si c’est bien réel. 78-78 au tableau d’affichage, tout reste à faire.

Au final ? C’est un homme qui va départager les deux équipes : LeBron James, who else.

Le King est en mode take over dans les dernières minutes. Il plante à 3-points, il force son accès au cercle, il est présent au rebond, et il revient en défense comme s’il avait 20 piges. Sauf qu’il en a 40, mais ça ne change rien. 40 ans ou pas, LeBron reste LeBron tandis qu’en face, les Allemands galèrent à trouver de bonnes possessions offensives dans le money-time.

Au final ça donne 92-88 pour les Américains, Team USA a encore transpiré, mais Team USA reste invaincue.

