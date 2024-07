Team USA : Kevin Durant encore forfait contre l’Allemagne

Absent des quatre premiers matchs de préparation à cause d’une blessure au mollet, Kevin Durant était attendu à Londres pour faire ses débuts avec la version 2024 de Team USA. Finalement, il ne jouera pas non plus contre l’Allemagne ce lundi soir.

Kevin Durant va donc rater l’ensemble de la préparation de Team USA.

S’il a récemment retrouvé l’entraînement avec ses copains, il n’est visiblement pas assez remis de sa blessure au mollet pour pouvoir participer à un match de préparation aux Jeux Olympiques. C’est Joe Vardon de The Athletic qui a annoncé son forfait pour ce soir.

Kevin Durant will not play against Germany tonight due to his strained calf. He will have missed the entire preseason for Team USA, but the plan is for him to continue onto Paris and play at the Olympics, a source said. He is considered day to day, @TheAthleticNBA

— Joe Vardon (@joevardon) July 22, 2024

Forcément, on se pose des questions concernant sa disponibilité pour les JO de Paris 2024. Mais d’après The Athletic, un forfait général de Kevin Durant n’est pas envisagé, en tout cas pas pour l’instant. KD vise désormais un retour pour le début des Jeux Olympiques.

Pour rappel, Team USA va jouer son premier match de poule contre la Serbie le dimanche 28 juillet.

__________

Source texte : The Athletic