Les Mavericks cherchaient un guard depuis quelques semaines, et ils l’ont trouvé en la personne de Spencer Dinwiddie, qui revient dans le Texas pour une saison. Une opération recyclage donc.

On fait du neuf avec du vieux à Dallas, puisque Spencer Dinwiddie est un ancien de la maison.

Lui qui a déjà porté la tunique des Mavs entre 2022 et 2023 va encore porter ce maillot à partir de la saison prochaine. Le meneur de 31 ans a signé pour une saison au minimum vétéran dans la franchise qui l’avait transféré il y a un an et demi pour faire venir Kyrie Irving dans la franchise texane. L’intérêt existait depuis plusieurs semaines, et s’est officiellement matérialisé par un contrat que le joueur a ratifié ce jour.

Free agent guard Spencer Dinwiddie has agreed on a one-year deal with the Dallas Mavericks, sources tell @TheAthletic @Stadium. Dinwiddie reunites with Mavs as an ideal backcourt fit. He averaged 17.4 points in parts of two Dallas seasons and was key on 2022 West Finals team. pic.twitter.com/WPxs6ol73L

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 22, 2024

Spencer Dinwiddie a été performant à Dallas, lui qui tournait à 17,1 points à 46,6% dont 40,1% depuis le balcon de Dirk Nowitzki, 3,1 rebonds et 4,9 passes de moyenne pendant son aventure texane. Il a même participé à la Finale de Conférence Ouest 2022 avec les Mavs.

Son passage récent chez les Lakers est bien moins glorieux avec seulement 6,8 points de moyenne, mais nul doute que le meneur entend bien retrouver ses fulgurances d’antan. En tout cas, son aide en sortie de banc tentera de soulager Kyrie Irving et Luka Doncic, et permettra même de libérer des espaces autour du dernier venu Klay Thompson.

Les Mavs ont fait du recyclage pour trouver leur nouveau meneur remplaçant. Il faudra forcément décrasser la machine, mais Spencer Dinwiddie a encore ce qu’il faut pour rendre quelques services à Dallas.

