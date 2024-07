Équipe de France : Joel Embiid raconte son échange avec Emmanuel Macron

Actuellement avec Team USA pour essayer de chercher la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris 2024, Joel Embiid était convoité par l’Équipe de France avant d’opter pour l’équipe américaine. Tellement convoité qu’Emmanuel Macron, Président de la République, l’a appelé pour essayer de le convaincre.

Joel Embiid au téléphone avec Emmanuel Macron, c’est donc ça le métaverse ?

On a un peu de mal à imaginer la scène mais c’est bien ce qu’il s’est passé avant que Joel Embiid ne décide finalement de représenter Team USA plutôt que la France en équipe nationale. Alors que le pivot des Sixers avait écrit une lettre au Président de la République il y a de ça trois ans, Emmanuel Macron a directement appelé Embiid l’année dernière pour essayer de le convaincre de rejoindre les Bleus.

Joel raconte, via le New York Times.

“Oui (on a échangé). C’est une belle discussion. Il m’a appelé, et normalement je ne réponds pas aux numéros inconnus. Puis j’ai eu un message, et j’ai compris ce qu’il se passait. On a eu une bonne discussion. Il était super.”

Une discussion durant laquelle Embiid a notamment mis en avant les relations entre la France et le Cameroun, le pays natal de Joel.

“J’ai eu l’opportunité de parler au Président français par rapport à ce qui se passe, et je lui ai dit que je n’étais pas à l’aise par rapport aux relations qui existaient entre la France et le Cameroun ainsi qu’avec les pays d’Afrique en général. Aujourd’hui encore, il se passe beaucoup de choses là-bas. Il y a beaucoup de résistance sur place, et ça va jusqu’à la volonté d’expulser les Français parce qu’il y a eu tant d’années d’oppression. J’ai toujours de la famille au Cameroun, et je ne veux pas leur faire subir cela. Je veux qu’ils soient en sécurité, et la relation entre la France et le Cameroun ou avec l’Afrique en général n’est pas bonne.”

En plus de la situation politique et des relations franco-camerounaises, Joel Embiid a indiqué que l’ultimatum posé par la fédération française l’a poussé vers Team USA.

Pour rappel, après de nombreuses spéculations et l’échec du Mondial 2023, le président de la FFBB Jean-Pierre Siutat avait imposé une deadline à Embiid pour prendre sa décision concernant son avenir en équipe nationale : Team France voulait être fixée le 10 octobre au plus tard, soit dix mois avant les Jeux Olympiques de Paris 2024.

“J’ai l’impression qu’on a essayé de me forcer à prendre une décision. Je voulais prendre mon temps au maximum, et l’ultimatum imposé par la France n’a pas aidé. […] D’un côté, Team USA était prêt à me donner tout le temps nécessaire. Ils ont dit qu’ils adoreraient m’avoir, mais que c’était OK si je prenais une autre décision. Et puis de l’autre, vous avez quelqu’un qui vous met la pression en disant qu’ils ont besoin que vous preniez vite une décision.” – Joel Embiid

La suite, on la connaît : Joel Embiid a choisi Team USA au lieu de l’Équipe de France, et disputera donc les JO de Paris 2024 sous les couleurs de la bannière étoilée.

