Team USA : le retour de Kevin Durant imminent ?

Absent des parquets depuis le début de la préparation de Team USA, Kevin Durant pourrait très vite retrouver les parquets si l’on en croit les dernières infos.

Plus les jours passent, plus on se demande quand Kevin Durant pourra faire ses débuts avec les Avengers. On a désormais un début de réponse.

D’après Shams Charania de The Athletic, KD pourrait en effet participer aux prochains matchs de Team USA à Londres. Les Américains rencontrent le Soudan du Sud samedi soir et l’Allemagne ce lundi.

Sources: Kevin Durant is expected to return to Team USA practice today in London – his first with this Olympic team – and could make his debut in one of exhibition games vs. South Sudan on Saturday or vs. Germany on Monday. He is returning from a strained calf. https://t.co/fVdI84UxCa

Ce vent d’optimisme se base sur le fait que Kevin Durant doit retrouver l’entraînement avec Team USA ce vendredi. Touché au mollet, KD a jusqu’ici été contraint de rester sur la touche pour faire des exercices individuels.

Si le retour de Durant se confirme, il sera intéressant de voir quel impact il aura sur les choix et rotations du coach Steve Kerr. Sur les premiers matchs de prépa, la triplette Stephen Curry – LeBron James – Joel Embiid a toujours été alignée, mais ça a souvent bougé à côté (Anthony Edwards, Jrue Holiday, Jayson Tatum, Devin Booker). Au niveau des automatismes et combinaisons, il n’y a pas énormément de certitudes, à part peut-être le duo d’intérieurs Anthony Davis – Bam Adebayo qui cartonne en sortie de banc.

L’intégration de KD – meilleur scoreur de l’histoire de Team USA et capable de remplir beaucoup de rôles différents – pourrait bien rebattre certaines cartes.

