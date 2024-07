Actuellement touché au mollet, Kevin Durant ne peut pas participer à la préparation de Team USA pour les Jeux Olympiques. Mais alors que la grande échéance se rapproche, le coach Steve Kerr cherche à se montrer rassurant.

On voit Kevin Durant partout avec ses copains de Team USA, sauf sur le parquet. KD a raté un nouvel entraînement ce samedi si l’on en croit ESPN et ne devrait donc pas jouer contre l’Australie dans deux jours à Abu Dhabi. Ce sera le deuxième match de préparation consécutif manqué par Durant, alors certains commencent forcément à se poser des questions sur la disponibilité de la star aux JO.

Des questions auxquelles a répondu Steve Kerr. Et le coach de Team USA a choisi un ton rassurant (via The Athletic).

“Nous n’avons pas discuté d’un plan de remplacement car on est confiants sur le fait que tout ira bien pour Durant.”

Sachant que KD va bientôt avoir 36 ans et que les bobos au mollet peuvent se montrer très capricieux, l’inquiétude n’est pas forcément illégitime. On a vu avec Kawhi Leonard – même si c’est un cas bien différent – que Team USA veut des joueurs à 100% pour aller chercher l’or dans une compétition qui s’annonce hyper relevée. Aujourd’hui, avec cette prépa tronquée, Kevin Durant a du retard à rattraper.

“Je sais qu’on a encore deux semaines avant de devoir prendre une décision concernant l’effectif (27 juillet, ndlr.). Donc on prend ça au jour le jour.” – Steve Kerr

Probablement forfait lundi contre l’Australie, Kevin Durant pourra-t-il jouer contre la Serbie mercredi prochain à Abu Dhabi ? Ça s’annonce tendu. Ensuite, Team USA jouera deux rencontres supplémentaires à Londres (20 et 22 juillet), des matchs où KD sera attendu en tenue sous peine de devoir déclarer forfait.

On n’en est pas là, mais c’est un scénario qu’on ne peut pas exclure complètement à l’heure de ces lignes…

