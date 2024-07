Nous sommes quasiment à la moitié du mois de juillet et il ne reste plus grand-chose sur le marché de la Free Agency 2024. Néanmoins, on a encore le droit à quelques petites signatures : Taj Gibson vient par exemple de signer aux Hornets.

La retraite attendra.

Taj Gibson, intérieur de 39 ans, a trouvé un nouveau point de chute à travers un contrat d’un an pour 3,3 millions de dollars avec les Charlotte Hornets. C’est Adrian Wojnarowski d’ESPN qui a annoncé la nouvelle.

🚨 Taj Gibson reste en NBA ! Direction Charlotte pour mettre des tartes aux petits ! https://t.co/3dLf67pyDD

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 13, 2024

Taj Gibson reste donc en NBA, et ce n’est même pas Tom Thibodeau qui est venu le repêcher.

L’ancien intérieur des Bulls, Wolves et Knicks débarque à Charlotte où il aura un rôle très clair : encadrer les jeunots, faire régner l’ordre dans le vestiaire, et apporter son expérience. S’il ne joue presque plus, Gibson est un vétéran respecté en NBA et c’est pour cela qu’il continue de trouver des petites missions à droite à gauche. En mars dernier, il s’était engagé avec les Detroit Pistons, autre équipe très jeune et en reconstruction.

Source texte : ESPN