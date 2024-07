Pour certains, c’est une nouvelle anecdotique. Pour les geeks comme nous, c’est une page qui se tourne. Mike Muscala a décidé de prendre sa retraite à l’âge de 33 ans.

Muscala a lui-même annoncé la nouvelle, via The Oklahoman. Il a désormais comme projet de faire un master en management du sport, tout en gardant un œil sur les opportunités dans le coaching.

Légende absolue du basket qui prend sa retraite. Mike Muscala aura marqué la NBA moderne par sa polyvalence, son entrain et son appréciation par chacun de ses coéquipiers.

Bon vent, Mike ! 🥹🥹🥹❤️❤️❤️ https://t.co/HrNTIVfXQN

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 13, 2024

Mike Muscala, c’est 11 saisons en NBA au sein de 7 équipes différentes. Le genre de parcours qui le place directement dans le Hall of Fame des journeymen, surtout qu’il était apprécié partout où il est passé : Atlanta d’abord (5 saisons), puis Philadelphie, Los Angeles (Lakers), Oklahoma City (4 saisons), Boston, Washington et Detroit. C’est au Thunder qu’il a disputé son tout dernier match NBA en avril dernier.

Mike Muscala a joué 548 matchs de saison régulière dans sa carrière NBA, pour des stats de 5,9 points et 3,1 rebonds. Rien de transcendant, mais Mike pouvait quand même rendre quelques services à travers sa capacité à écarter le terrain en tant qu’intérieur. Plus de 37% de réussite à 3-points en carrière, c’est pas rien.

Néanmoins, on se souviendra avant tout de Mike Muscala comme d’un “bon gars”, d’un mec qu’on aime avoir comme coéquipier, d’un vétéran souriant.

Bonne reconversion Mike !

Source texte : The Oklahoman

After a 10-year NBA career, veteran big man Mike Muscala plans to retire, he told The Oklahoman.https://t.co/lOO29dDiJN

— Joel Lorenzi (@jxlorenzi) July 13, 2024