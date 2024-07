Les Jeux olympiques de Paris 2024 approchent à grands pas et nous connaissons enfin les 12 joueurs qui vont représenter la France lors de l’événement. Alors sortons la pelle et creusons, puis la loupe et observons. Voici la présentation complète du très chevronné meneur de l’Équipe de France, Andrew Albicy et ses 96 sélections.

Son profil en un coup d’œil :

Âge : 34 ans , né le 21 mars comme Antoine Griezmann, et lui aussi score malgré sa petite taille

, né le 21 mars comme Antoine Griezmann, et lui aussi score malgré sa petite taille Poste : meneur de jeu

meneur de jeu Taille : 1m80 , comme Victor Wembanyama quand il était en CE1

, comme Victor Wembanyama quand il était en CE1 Poids : 77 kilos , comme mon banquier

, comme mon banquier Club : Dreamland Gran Canaria (championnat d’Espagne)

(championnat d’Espagne) Statistiques 2023-24 : 6,1 points de moyenne (36,9% aux tirs, 27,4% à 3-points), 1,7 rebond, 4,1 passes, 1,2 interception (24,2 minutes de moyenne en 60 rencontres)

Son parcours :

Passé par les catégories U16, U18 et U20 de l’Équipe de France, Andrew Albicy connaît la sélection française comme sa poche, en plus de déjà jouer en Pro A à 17 ans. Il est le meilleur joueur, passeur et intercepteur de l’Euro espoirs qu’il remporte en 2010, grâce à un double-double en Finale face à la Grèce. Il ne lui faut pas longtemps pour passer à l’échelon supérieur. Impressionnant avec les jeunes, Albicy enchaîne directement avec la Coupe du monde lors de l’été 2010 pour pallier le forfait d’Antoine Diot et met notamment Ricky Rubio dans sa poche. Il fait alors partie des meilleurs espoirs européens mais préfère renoncer à la NBA. Entre Paris-Levallois et Gravelines au début de sa carrière, il est sélectionné au All-Star Game de LNB en 2010, 2011, 2013, 2014, et 2015 où il finit par en être élu MVP. Il est même nommé meilleur défenseur de Pro A en 2012.

Sur cette même période et jusqu’à l’année 2016, il participe donc à un EuroBasket (médaille d’argent en 2011) et à une Coupe du monde avec les Bleus, avant de partir à l’étranger pour changer de dimension. En effet, après sept saisons à Paris-Levallois et trois exercices à Gravelines au total, Albicy s’envole finalement pour trois saisons à Andorre où il va tester le championnat espagnol. C’est l’occasion pour lui de faire des campagnes d’EuroCup vraiment convaincantes. Après la Coupe du monde de 2019, où il remporte le bronze avec les Bleus, il enchaîne pour une année au Zénith Saint-Pétersbourg où il est pour la première fois aligné en EuroLeague.

Il rejoindra ensuite le Dreamland Gran Canaria en Espagne, où il a du temps de jeu et des statistiques régulières depuis maintenant quatre saisons. Il est retenu pour les Jeux olympiques de Tokyo (médaille d’argent) ainsi que pour l’EuroBasket de 2022 (médaille d’argent). En 2023, il remporte l’EuroCup, son premier titre. Si on fait le bilan sur sa carrière, il présente l’un des palmarès collectifs les plus impressionnants avec l’Équipe de France : une médaille d’argent aux Jeux olympiques, une médaille de bronze à la Coupe du monde en 2019 et deux médailles d’argent à l’EuroBasket en 2011 et 2022.

Ce qu’il peut apporter à l’Équipe de France cet été :

Les meilleurs atouts d’Andrew Albicy : défense et expérience. Ça rime donc c’est vrai. Considéré comme un défenseur hyper solide sur le poste 1, Albicy compense son manque de taille par une activité de tous les instants ainsi que sa mobilité. Les pourcentages au tir et le playmaking ne sont plus ce qu’ils étaient par le passé, mais ça peut encore rentrer certains soirs. Surtout, il apporte son vécu à un groupe qui en a besoin. Du haut de ses 34 ans, “on ne la lui fait pas” comme on dit, et il sera toujours bon de pouvoir compter sur Albicy pour des missions défensives variées.

Entouré de Matthew Strazel, Frank Ntilikina et Nando De Colo sur le poste 1, Andrew Albicy est là pour servir de back-up sur un poste qui n’est clairement plus le point fort offensif de l’EDF. Peu utilisé par Vincent Collet sur les matchs de préparation, nul doute qu’Albicy se tient près pour le moment où son profil sera requis pour aider la France. Le prochain match des Bleus, c’est face au Canada de Jamal Murray et Shai Gilgeous-Alexander… On va avoir besoin de défenseurs bien bien solides sur les lignes arrières. Il faudra qu’Andrew Albicy réponde présent pour prouver qu’on peut encore compter sur lui.

🫡🇫🇷 pic.twitter.com/ySy60f91CU

— Andrew Albicy (@andrewalbicy) June 29, 2024