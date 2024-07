À l’heure des Jeux Olympiques, il n’y a pas meilleur moment pour honorer le stade qui a accueilli les tout premiers JO de l’ère moderne à Athènes en 1896 : le mythique Stade panathénaïque. C’est dans celui-ci que devrait se jouer un tournoi de pré-saison organisé par le Panathinaikos.

On connaît la passion des Grecs pour le basket et pour leur héritage olympique. Alors pourquoi pas fusionner les deux ?

Selon EuroHoops et BasketNews, le Pavlos Giannakopoulos tournament – tournoi annuel de pré-saison – va se dérouler dans le Stade panathénaïque (aka le Kallimármaro) le 20 et 21 septembre, et réunira les grands clubs que sont le Panathinaikos, le Maccabi Tel-Aviv, l’Efes Istanbul et le Partizan Belgrade (où évolue le Français Frank Ntilikina).

Le Stade panathénaïque, situé à Athènes, est un lieu légendaire et rempli d’histoire. Théâtre des JO 1896, seul stade au monde fait à 100% de marbre et construit aux alentours de -330 avant Jésus-Christ, ce stade antique a plus récemment été utilisé lors des JO 2004 (tir à l’arc, fin du marathon hommes et femmes) et pour la cérémonie d’ouverture/clôture des Jeux Olympiques Spéciaux en 2011. Il avait aussi été le lieu des célébrations après le titre de la Grèce à l’Euro de football 2004.

Difficile de ne pas avoir des frissons quand on se retrouve dans une telle enceinte…

Sources texte : EuroHoops / BasketNews