Beaucoup de matchs cette nuit du côté de la Summer League de Vegas, l’occasion de voir le Français Tidjane Salaün enfiler le maillot des Hornets pour la première fois de sa carrière.

Une blessure l’avait empêché de jouer la première phase de Summer League en Californie pour les Hornets mais, à Vegas, Tidjane Salaün était bien en tenue pour affronter les Knicks de Pacome Dadiet. Le 6ème pick de la Draft NBA 2024 a commencé la rencontre sur le banc et n’a disputé que 14 minutes, probablement dû à son retour récent de blessures. Il a néanmoins eu le temps de compiler 8 points et 7 rebonds, montrant beaucoup d’envie et de combativité, avec notamment 3 rebonds offensifs récupérés. On l’a notamment vu au retour des vestiaires avec 5 points de suite dont un dunk et un magnifique coast to coast conclu avec la faute.

No. 6 pick Tidjane Salaun takes it coast to coast for the and-1 finish!

📺 Hornets-Knicks | ESPN2 pic.twitter.com/peE6xpfXGJ

— NBA (@NBA) July 13, 2024

Les qualités athlétiques du bonhomme sont déjà bien utiles, ça gambade en contre-attaque et on a hâte de voir un LaMelo Ball l’envoyer sur mars à chaque alley-oop.

TIDJANE SALAUN! 🔥pic.twitter.com/8w0WytEEa4

— /r/CharlotteHornets (@HornetsReddit) July 13, 2024

L’autre Français du match, Pacome Dadiet, était lui titulaire pour les Knicks. Si l’adresse n’était pas au rendez-vous aujourd’hui pour le pick numéro 25 de la Draft (5 points, rebonds, 2 passes, 2/8 au tir), les qualités balle en main sont déjà là et l’implication en défense était totale. Dadiet a impressionné face à un joueur de calibre comme Brandon Miller, provoquant plusieurs pertes de balle. Briller en défense, une recette plutôt appréciée par Tom Thibodeau.

18-year old Pacome Dadiet already locking up elite NBA scorers like Brandon Miller 🔥

(🎥 @IQfor3) pic.twitter.com/sv6Kij3I9I

— KnicksMuse (@KnicksMuse) July 13, 2024

While Pacome Dadiet’s shot has not fallen early here, he’s looked great on defense.

Fighting over the screen here, getting right in Brandon Miller’s space and forcing the turnover. pic.twitter.com/B7yeEJQE5m

— Aram Cannuscio (@AC__Hoops) July 13, 2024