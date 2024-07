La Summer League de Vegas se poursuit avec une nouvelle floppée de matchs la nuit dernière. Que s’est-il passé ? Qui a flambé ? On vous résume tout ça juste en-dessous.

Les résultats de la nuit en Summer League

Bulls – Bucks : 96-89

– Bucks : 96-89 Knicks – Hornets : 90 – 94

: 90 – 94 Celtics – Heat : 114-119

: 114-119 Sixers – Pistons : 94-81

– Pistons : 94-81 Raptors – Thunder : 94-69

– Thunder : 94-69 Blazers – Spurs : 77-83

: 77-83 Mavs – Jazz : 89-90

: 89-90 Warriors – Suns : 90-73

Quelques perfs à retenir

Jaime Jaquez Jr. qui prouve que la Summer League c’est déjà trop facile pour lui. 29 points, 5 passes et 11 rebonds pour l’ailier de Miami face à Boston, dont 11 points sur le seul money time pour assurer la victoire. On tient un gros candidat pour le titre de MVP de cette Summer League.

Discret lors de la Summer League de Salt Lake City, Cody Williams monte en puissance. Le nouveau joueur du Jazz a compilé 21 points (9/15 au tir), 3 rebonds et 4 passes dans la courte victoire face aux Mavs, le tout sous les yeux de son frangin. Cela s’est joué à un lancer à la dernière seconde..

23 points et 8 rebonds (mais aussi 7 turnovers) pour Brandon Miller face aux Knicks de Pacome Dadiet. Le Français a bien gêné l’ailier des Hornets malgré la défaite des siens.

Ricky Council IV est toujours aussi facile en Summer League avec 24 points et 6 rebonds dans la victoire facile des Sixers face aux Pistons.

Kel’el Ware c’est toujours aussi sérieux avec le Heat. 17 points, des gros pourcentages et 3 contres.

Stephon Castle continue de montrer de belles choses avec les Spurs. Pas mal de maladresse mais une bonne impression globale.

Les Français

Tidjane Salaun a réussi ses débuts avec les Hornets. Belle perf en sortie de banc qui ne demande que confirmation.

Pacome Dadiet a eu un peu de mal à se montrer en attaque chez les Knicks mais il a plus d’une fois cadenassé Brandon Miller en défense.

Melvin Ajinca a compilé 13 points et 5 rebonds en 24 minutes avec les Mavs. Encore pas mal de déchet à corriger mais il a le mérite de se montrer. Allez, y’a un contrat à aller chercher.

Du bon boulot défensif pour Sidy Cissoko mais aussi pas mal de déchet dans la victoire des Spurs face aux Blazers de Rayan Rupert, qui s’est offert une belle ligne de stats avec 13 points, 6 rebonds et 5 passes (mais aussi 6 ballons perdus..).

Ousmane Dieng n’était pas en tenue pour le Thunder.

Pareil pour Hugo Besson avec les Bucks.

Les highlights de la nuit

Ricky Council IV gets the steal and goes for the REVERSE SLAM 😱💥

📺 Sixers-Pistons | ESPN2 pic.twitter.com/K9KFi8FPXZ

— NBA (@NBA) July 13, 2024

Le programme du soir en Summer League