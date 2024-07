Seulement deux matchs la nuit dernière en WNBA mais une grosse info avec la fin de la série (historique) de double-doubles d’Angel Reese. Son record s’arrête donc à 15 matchs de suite.

Toutes les bonnes choses ont une fin, même quand on est aussi talentueuse qu’Angel Reese. L’intérieur de Chicago a attiré tous les projecteurs ces dernières semaines avec sa série de double-doubles, réalisant ce qu’aucune joueuse n’avait fait dans le passé. 15 double-doubles à la suite pour celle qui mène la Ligue aux rebonds alors qu’elle n’est qu’une rookie.

La série va néanmoins s’arrêter à 15 puisque le New York Liberty de Sabrina Ionescu est passé par là. La shooteuse score 28 points et fait 6 passes pour remporter une victoire assez facile, qui s’est dessinée avec un gros run dans le second quart temps. A ses côtes, on retrouve une Jonquel Jones toujours aussi forte qui compile 14 points, 9 rebonds, 7 passes et 3 contres. Breanna Stewart est, elle, restée en civile pour cause de blessure.

Angel Reese pour sa part, a encore été monstrueuse au rebond avec 16 prises dont 6 rebonds offensifs ! Ce sont les points qui ont fait défaut avec un terrible 3/13 au shoot pour 8 petits points. Le Liberty a même fait une prise à trois sur la dernière possession pour être sûr que Reese mette fin à sa série.

The New York Liberty put 4 players on Angel Reese to make sure she didn’t get her 16th straight double double

Le seuil du 10/10 n’est donc pas atteint et le record de la nouvelle star du Sky prend fin, même si on n’a pas trop d’inquiétudes quant au fait qu’elle pourra aller l’améliorer à un autre moment de sa carrière tant elle est facile dans la raquette.